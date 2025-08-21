インティミッシミのシルク、日常を上質にする軽やかランジェリー

イタリア発のランジェリーブランド Intimissimi（インティミッシミ） が、夏に向けた新たな“ランジェリーライク”スタイルをリリース。なめらかな光沢と軽やかな着心地が特徴のシルクコレクションは、日常に溶け込むデイウェアとしてもぴったり。AIモデルによるトレンド感あるビジュアルで、シルクの奥深い魅力をリアルに体感できるコーディネート提案も。夏の装いに上質をプラスする一着です♪

シルクの「自然な艶」と「快適さ」

Intimissimiのシルクコレクションは、肌に溶け込むようななめらかさと、さりげない光沢が魅力。

その上、吸湿性と通気性にも優れており、暑い季節でも涼しさと優しさが同居。世代やトレンドを超えて愛される、タイムレスな美しさを日常の装いに取り入れたい方にぴったり。

高価に見える素材感ながら、日常のワードローブに自然と馴染むのが嬉しいポイントです。

AIモデルが魅せる日常ランジェリー着こなし

今回のキャンペーンでは、ブランド初となるAIモデルを起用。

シルクキャミにオーバーシルエットのシャツを合わせた都会的スタイルや、レース付きシルクドレス×シャツのセットアップなど、リアルな着こなしイメージを自由に表現。

通常のインナーとは一線を画す“見せるランジェリー”として、シーンに応じた着こなしが楽しめます。

リラックスにもお出かけにも着回せる一着

シルクの軽やかさと素材の上質さを生かしたコーディネートは、リラックスタイムにも、ちょっとしたお出かけ着にも◎。

パジャマ感覚で楽しむホームスタイルから、ワンマイルウェアとして通用するモード感まで、シームレスに活躍するアイテムです。

インティミッシミのデザイン力が、ワードローブの幅を広げてくれます。

日常に寄り添う上質シルクを、あなたに

今回ご紹介したIntimissimiのシルクコレクションは、素材の良さだけでなく着こなし提案にも洗練された余白があります。

トレンドの“ランジェリーライク”なスタイルを、まるで自分のワードローブの一部のように取り入れて。

上品な光沢、究極の心地よさ、そしてAIモデルのリアルなスタイリング提案が融合した一着が、この夏のあなたを格上げしてくれます♡