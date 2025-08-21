U-15ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤¬½ªÎ»¡ª¡ÈÅ·ºÍ¡ÉºâÁ°ÀëÇ·»á¤Î¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò·âÇË
Âè40²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊU-15¡ËÂç²ñ¤Ï21Æü¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤¬ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
U-15¡ÊÃæ³ØÇ¯Âå¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÄÌ¾Î¡ÖU-15¥¯¥éÁª¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÂè39²óÂç²ñ¤«¤é¤Ï»¥ËÚ»Ô¡¢¾®Ã®»Ô¡¢Í¼Ä¥»Ô¡¢·ª»³Ä®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥É16¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè40²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊU-15¡ËÂç²ñ ¥é¥¦¥ó¥É16
¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ(ÅìËÌ¢) 4-1 ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º(´ØÅì¦)
JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç(ÅìËÌ£) 0-4 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå(´ØÀ¾¡)
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç(Ãæ¹ñ¡) 1-3 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£(´ØÅì¢)
¸¶ÅÄ³Ø±àSC(¶å½£¥) 0-7 FC¥é¥ô¥£¡¼¥À(´ØÅì¡)
¥µ¥¬¥óÄ»À´(¶å½£¦) 0-0(PK5-6) Á°¶¶FC(´ØÅì¯)
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.(´ØÀ¾¤) 1-2 ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í(´ØÀ¾¥)
Çð¥ì¥¤¥½¥ë(´ØÅì£) 1-1(PK6-5) Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀ¸ÅÄ(´ØÅì¥)
¥·¡¼¥¬¥ë¹Åç(Ãæ¹ñ£) 0-1 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º(´ØÅì§)
Á°²ó²¦¼Ô¡¦Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀ¸ÅÄ¤Ï¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤òÁê¼ê¤ËPKÀï¤ÎËöÇÔÂà¡£
ÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¸½Ìò»þÂå¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢ºâÁ°ÀëÇ·»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ¤Ï¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë4-1¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âè40²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊU-15¡ËÂç²ñ ½à¡¹·è¾¡
¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ(ÅìËÌ¢) vs ¥¬¥ó¥ÐÂçºå(´ØÀ¾¡)
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£(´ØÅì¢) vs FC¥é¥ô¥£¡¼¥À(´ØÅì¡)
Á°¶¶FC(´ØÅì¯) vs ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í(´ØÀ¾¥)
Çð¥ì¥¤¥½¥ë(´ØÅì£) vs ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º(´ØÅì§)
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÍÌ¾¡ª10Âå¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢WÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Å·ºÍ¤¿¤Á6Ì¾
´ØÅì2°Ì¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÆ±1°Ì¤ÎFC¥é¥ô¥£¡¼¥À¤Ë¤è¤ëÄº¾å·èÀï¤¬¤³¤³¤Ç¼Â¸½¡£¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ¤Ï´ØÀ¾1°Ì¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë¡£