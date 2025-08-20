敵地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号を放つなど5打数1安打2打点で、チームの11-4の勝利に貢献した。試合中には地元実況席が思わず熱視線を送る大谷ファンが発見された。

客席に目立つユニホームのファンがいた。

ドジャースの帽子を被った男性。着ているのは大谷のユニホームだが、ちょっと違う。右半分が赤く、エンゼルスのロゴが入っている。一方、左半分が青くドジャーブルーだ。背中には「OHTANI」と書かれている。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、4回表にファンが映し出された。すると実況のスティーブン・ネルソン氏が「ちょっと待ってください。後ろに映ったあのユニホームは？ 話を遮ってしまってごめんなさい。見ましたか？」と試合中にかかわらず気になってしまった様子。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は気づけなかったが、「ちょっとカメラで映してもらえないでしょうか？」とお願いすると再びその姿を捉えた。

改めて見たハーシュハイザー氏は「オー。そうですね！」。ネルソン氏も「やはりそうですね！ 答えがわかりました」と満足そうに話した。

大谷はこの試合、2回の第2打席で打球速度115.9マイル（約186.52キロ）、角度19度の弾丸44号を放った。6試合ぶりの一発でカイル・シュワーバー（フィリーズ）と並んでリーグトップに立った。



