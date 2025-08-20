声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

8月16日のゲストは蒼井翔太さんと七海ひろきさん！

コラボミニアルバム『METEORA』について伺いました。

「KING SUPER LIVE 2024」での共演をきっかけにコラボすることになった蒼井さんと七海さん。「コラボする前にも一緒に番組をやらせてもらったり、共通点というか、接点はあったので、コラボできるって聞いて凄くワクワクしてたんですよね（蒼井）」「本当にうれしい、どんどん楽しみなことがいっぱいあるなと思ってます（七海）」

そんなお二人のコラボミニアルバムのタイトルは『METEORA』！どんな想いが込められているのでしょうか？「『METEORA』って直訳すると“浮いているもの、不確かなもの”、そういう意味があるんですけど、大きな奇跡っていうものをイメージしてつけて頂きましたね（蒼井）」「あと流れ星という意味もあるらしくて、それも奇跡と関わってくるっていうのがあって、つけてもらったんです（七海）」「別にオラついてるわけじゃないですよ（笑）。オラオラ～（蒼井）」

コラボミニアルバム『METEORA』のリード曲はangelaのatsukoさん、KATSUさん提供のナンバー「CosmoS」です。「間違いないし、angelaさん凄い！初めて聞いた時から、もうお2人の曲。angelaバージョンを僕たちが先に聞かせてもらってるぐらい贅沢な感じですよね。atsukoさんの声を聞けるからお手本みたいな気持ちに一瞬なって。でも私たちの曲だからレコーディングの時は、導かれながら自分らしさを出すみたいな感じで、とにかくなんか美しい声のコラボを作っていきたいなっていう気持ちでした（蒼井・七海）」

レコーディングは同じ日、蒼井さんが先に歌われていました。「お互いが控え室のブースで自分のレコーディングを聞いてるような環境だったんですよ。僕は七海さんの歌声を聞かせて頂きながら『CosmoS』の世界観、大きな物語をイメージして。お互い孤独を感じている2人が奇跡的に出会って、色々知っていって、仲良くなってっていう、凄く曲にシンクロして別々に録っているようであり、一緒のものが出来上がったみたいな、普通のレコーディングじゃ味わえない、そんな感覚でした（蒼井）」「同じ曲でも違う人が歌うとこんなにも大きく、全然違うんだなと。翔たんの突き抜けるような声に対して自分はどういう風にアプローチしようかな。語るようにした方がいいのかなとか、いろんなチャレンジが出来たのが凄い楽しいなって（七海）」

白石さんが「絵画のように美しくて壮大な世界観」と絶賛していたMVの話も教えてもらいました。「アーティストとして撮りつつも、芝居していうのがあって、2つのものを作ってくていう感じがあったんです。なかなか心を動かすのが最初ちょっと難しいと思いましたね（七海）」「カメラが回る直前までちっちゃく折り込んだ歌詞を見て（蒼井）」「なんか1つの映画のようでした。自分で言っちゃうんですけど！（七海）」

ミニアルバムには5曲を収録。「Stella」、「砂漠の花」はこれまでのお互いの楽曲を歌いあうようなナンバー。さらに蒼井さんは「ポラリス」、七海さんは「give me ♡ me」と、お互いの楽曲のカバーも収録しています。「『ポラリス』を聞かせて頂いた時に、開始5秒で泣いたんです。もう僕の心を掴んで離さない、そしてふわっと湧き上がる涙っていうのが凄く印象的な楽曲だったので、僕が歌ったらどんな風になるのかなっていう興味もありつつ、大好きな曲だったので選ばせて頂きました。レコーディング、最後のサビがもう大泣きしながら…。七海さんに“泣きながら歌ってます”っていう連絡をしたんです（蒼井）」

「『give me ♡ me』、凄く好きな曲で1曲歌っていいですよって聞かれた時に、『BAD END』も素敵だから超悩んだんですけど歌えるなら『give me ♡ me』がいいなと思って。でもキーがね、翔ちゃんが軽々と出してるから歌えるかなと思って歌ったら“あ…すいません、ちょっと下げてもいいですか”ってなって。低めにして、私なりの『give me ♡ me』にしたいなってなりました（七海）」

ファンの声援が、2人の想いをひとつにし、結実したコラボミニアルバム『METEORA』。蒼井翔太さん、七海ひろきさんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「本当に奇跡の1枚になったなと思って、こんなコラボができること自体がもう幸せなんです。ぜひみなさんにこの幸せのおすそ分けアルバムを聞いてもらいたいなって思ってます（七海）「ステージでコラボさせて頂いて、みなさんの大きな反響によりは実現したと言っても過言ではない。大きな感謝を『METEORA』に込めて届けたいなと思っております（蒼井）」