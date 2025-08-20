　8月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2872銘柄。東証終値比で上昇は1667銘柄、下落は1135銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は160円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　　 88　　+20（ +29.4%）
2位 <4574>　大幸薬品　　　　　　356　　+49（ +16.0%）
3位 <1757>　創建エース　　　　　3.3　 +0.3（ +10.0%）
4位 <4563>　アンジェス　　　　　 90　　 +7（　+8.4%）
5位 <4591>　リボミック　　　　　111　　 +8（　+7.8%）
6位 <4584>　キッズバイオ　　　　265　　+18（　+7.3%）
7位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　 1420　　+86（　+6.4%）
8位 <2531>　宝ＨＬＤ　　　　　 1519　+90.5（　+6.3%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　8.4　 +0.4（　+5.0%）
10位 <168A>　イタミアート　　 1441.9　+61.9（　+4.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8138>　三京化　　　　　　 3230　 -635（ -16.4%）
2位 <6867>　リーダー電子　　　　429　　-84（ -16.4%）
3位 <212A>　ＦＥＡＳＹ　　　　 2650　 -185（　-6.5%）
4位 <4890>　坪田ラボ　　　　　　361　　-15（　-4.0%）
5位 <6484>　ＫＶＫ　　　　　　 2118　　-79（　-3.6%）
6位 <3691>　デジプラ　　　　 1714.1　-60.9（　-3.4%）
7位 <9978>　文教堂ＧＨＤ　　　　 64　　 -2（　-3.0%）
8位 <3077>　ホリイフード　　　　750　　-23（　-3.0%）
9位 <2321>　ソフトフロン　　　195.1　 -5.9（　-2.9%）
10位 <4477>　ＢＡＳＥ　　　　　　380　　 -9（　-2.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7751>　キヤノン　　　　　 4399　　+64（　+1.5%）
2位 <6305>　日立建機　　　　　 4602　　+22（　+0.5%）
3位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　739　 +3.3（　+0.4%）
4位 <6963>　ローム　　　　　 2117.4　 +9.4（　+0.4%）
5位 <4043>　トクヤマ　　　　 3380.9　+14.9（　+0.4%）
6位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　45679　 +179（　+0.4%）
7位 <6526>　ソシオネクス　　　 2805　+10.5（　+0.4%）
8位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3912.7　+13.7（　+0.4%）
9位 <8002>　丸紅　　　　　　 3287.1　+11.1（　+0.3%）
10位 <8697>　日本取引所　　　 1675.5　 +5.5（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　　242　 -3.0（　-1.2%）
2位 <2801>　キッコマン　　　　 1320　-13.5（　-1.0%）
3位 <5801>　古河電　　　　　　 8280　　-74（　-0.9%）
4位 <7731>　ニコン　　　　　 1442.1　-11.9（　-0.8%）
5位 <7832>　バンナムＨＤ　　 5425.1　-33.9（　-0.6%）
6位 <5831>　しずおかＦＧ　　 1900.9　 -9.6（　-0.5%）
7位 <5706>　三井金　　　　　 8537.1　-32.9（　-0.4%）
8位 <8053>　住友商　　　　　 4021.1　-14.9（　-0.4%）
9位 <8766>　東京海上　　　　 6456.1　-23.9（　-0.4%）
10位 <8801>　三井不　　　　　 1624.6　 -5.9（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

