8月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2872銘柄。東証終値比で上昇は1667銘柄、下落は1135銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は160円高と買われている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <3823> ＷＨＤＣ 88 +20（ +29.4%）

2位 <4574> 大幸薬品 356 +49（ +16.0%）

3位 <1757> 創建エース 3.3 +0.3（ +10.0%）

4位 <4563> アンジェス 90 +7（ +8.4%）

5位 <4591> リボミック 111 +8（ +7.8%）

6位 <4584> キッズバイオ 265 +18（ +7.3%）

7位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 1420 +86（ +6.4%）

8位 <2531> 宝ＨＬＤ 1519 +90.5（ +6.3%）

9位 <8918> ランド 8.4 +0.4（ +5.0%）

10位 <168A> イタミアート 1441.9 +61.9（ +4.5%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <8138> 三京化 3230 -635（ -16.4%）

2位 <6867> リーダー電子 429 -84（ -16.4%）

3位 <212A> ＦＥＡＳＹ 2650 -185（ -6.5%）

4位 <4890> 坪田ラボ 361 -15（ -4.0%）

5位 <6484> ＫＶＫ 2118 -79（ -3.6%）

6位 <3691> デジプラ 1714.1 -60.9（ -3.4%）

7位 <9978> 文教堂ＧＨＤ 64 -2（ -3.0%）

8位 <3077> ホリイフード 750 -23（ -3.0%）

9位 <2321> ソフトフロン 195.1 -5.9（ -2.9%）

10位 <4477> ＢＡＳＥ 380 -9（ -2.3%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7751> キヤノン 4399 +64（ +1.5%）

2位 <6305> 日立建機 4602 +22（ +0.5%）

3位 <9501> 東電ＨＤ 739 +3.3（ +0.4%）

4位 <6963> ローム 2117.4 +9.4（ +0.4%）

5位 <4043> トクヤマ 3380.9 +14.9（ +0.4%）

6位 <6273> ＳＭＣ 45679 +179（ +0.4%）

7位 <6526> ソシオネクス 2805 +10.5（ +0.4%）

8位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3912.7 +13.7（ +0.4%）

9位 <8002> 丸紅 3287.1 +11.1（ +0.3%）

10位 <8697> 日本取引所 1675.5 +5.5（ +0.3%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <9434> ＳＢ 242 -3.0（ -1.2%）

2位 <2801> キッコマン 1320 -13.5（ -1.0%）

3位 <5801> 古河電 8280 -74（ -0.9%）

4位 <7731> ニコン 1442.1 -11.9（ -0.8%）

5位 <7832> バンナムＨＤ 5425.1 -33.9（ -0.6%）

6位 <5831> しずおかＦＧ 1900.9 -9.6（ -0.5%）

7位 <5706> 三井金 8537.1 -32.9（ -0.4%）

8位 <8053> 住友商 4021.1 -14.9（ -0.4%）

9位 <8766> 東京海上 6456.1 -23.9（ -0.4%）

10位 <8801> 三井不 1624.6 -5.9（ -0.4%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



株探ニュース

