砂浜にミニオンズファンたちが大集合！千葉・稲毛海浜公園内「いなげの浜」で、体験型エンタメイベント「ミニオンズラン」が2025年9月23日(祝)まで開催中だ。参加者はミニオンTシャツを着て、ウォータースライダーやバナナ入れゲームなどのミッションにチャレンジしながらゴールを目指して走るアトラクションだ。ただ走るだけでなく、全身を使って楽しむ90分が待っている。大人も子どもも参加OK。家族で、友達同士で、ミニオンと一緒に思いきり砂浜を駆け抜けよう！

【写真】びしょ濡れ確定！巨大エアーアスレチック「ウォーターラン」

地球史上最強最悪の“ボス”を探しにいなげの浜へ集結！「ミニオン」Tシャツを着た参加者たちが、数々のミッションに挑んでゴールを目指す！


■ビーチならではの大型プレイパーク

舞台は、リニューアルで注目を集めるSUNSET BEACH PARK INAGEの砂浜。巨大スライダーやエア遊具などのアトラクションがずらりと並び、かわいいフォトスポットもあちこちに。 参加者はミッションを次々にクリアしながらゴールを目指す。達成者にはステッカーのごほうびが用意されている。シャワー更衣室は会場のすぐそばで、隣には大人気の稲毛海浜公園プールなどの楽しい施設も。

ミニオンカラーの巨大ボブバルーンプールも登場！


「ミニオンズラン」のオリジナルTシャツに着替えたら、数々のミッションに挑戦しよう！


子どもがスイスイ抜けられる場所は、大人にとっては難所となることも


■1セッション90分、全力で走り尽くす

イベントは1日4回開催。各回の開始時間は9時、11時、13時、15時。 1セッション90分間で挑戦するのが、次の6つのミッションだ。

ミッション1：ウォーターラン

びしょ濡れ確定。巨大エアーアスレチックを乗り越え、くぐり抜け、ゴールを目指す。 水しぶきがバシャバシャと舞い、全身びしょ濡れになっても笑いが止まらない。

巨大なエアーアスレチック「ウォーターラン」は、さまざまな仕掛けが用意されている


ミッション2：ウォータースライダー

コンパクトながら迫力満点のミニスライダー。 ザザーッと滑り降りた瞬間のひんやり感に、思わず歓声が上がる。

びしょ濡れになりながら爽快にすべり降りる「ウォータースライダー」


ミッション3：バナナひっぱりゲーム

バナナをぐいっとラインまで引っ張ればクリア。 力加減が難しく、真剣な表情と笑顔が交互にこぼれる。

巨大なバナバボートを引っ張る「バナナひっぱりゲーム」。足元の砂を踏みしめながら、一歩一歩ゴールラインを目指せ！


ミッション4：バナナ入れゲーム

狙いを定め、バナナを穴にポンッと投げ入れる。 スコッと入った瞬間の快感はクセになる。

目標のホールを目掛けて、バナナを投入しよう！「バナナ入れゲーム」は、大人も子どもも一緒に楽しめるアトラクション


ミッション5：バナナピックアップゲーム

ネットの中からバナナを探し出し、抜け出せばクリア。 見つけたときのうれしさと達成感に、つい声が弾む。

バナナをピックアップして抜け出そう！「バナナピックアップゲーム」


ミッション6：バナナー!!ゲーム

とにかく大きな声で「バナナー!!」と叫ぶだけ。 全力で叫んだ瞬間、気分が一気に解放される。

さらに、有料アトラクションとして高さ7メートル級のバンジートランポリンも登場。ハーネスを装着して大ジャンプすれば、ふわっと宙に浮く感覚にワクワク。空中でポーズを決めれば、特別な夏の一枚になる。1回1000円で体験可能だ。

「バンジートランポリン」で高さ7メートル級の大ジャンプを楽しもう！


砂浜に散らばるカプセルの中かから、あたりチケットを見つけよう！「宝さがしミッション」にチャレンジ！


「宝さがしミッション」で、チケットを見つけることができたら、「UHAグミサプリKIDS ミニオン(UHA味覚糖)」がもらえる！


■特典もミニオンづくし

チケットは、オリジナルビニールショルダーバッグとステッカーがセットになった「イベントキット付き」(3000円)と、さらに数量限定のオリジナルTシャツが付いた「Tシャツ＋イベントキット付き」(4500円)の2種類。Tシャツ付きはサイズや数量に限りがあるため、確実に手に入れたいなら早めの購入がおすすめだ。

ミニオンが爽快に駆け抜ける姿がプリントされたオリジナルTシャツを着て参加すれば、より一体感が楽しめる


夏のビーチで、ミニオンと過ごす90分！走って、滑って、叫んで、笑って。会場中に「きゃー」「やったー！」の声が響く。 大人も子どもも、ミニオンのように全力でハチャメチャに楽しめる時間を楽しもう！今年の夏は、いなげの浜で“最悪”で“最高”なミニオン体験を味わってみては。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。