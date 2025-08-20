ミニオンズでいっぱいのビーチで大はしゃぎ！「ミニオンズラン」が千葉・稲城海浜公園で開催
砂浜にミニオンズファンたちが大集合！千葉・稲毛海浜公園内「いなげの浜」で、体験型エンタメイベント「ミニオンズラン」が2025年9月23日(祝)まで開催中だ。参加者はミニオンTシャツを着て、ウォータースライダーやバナナ入れゲームなどのミッションにチャレンジしながらゴールを目指して走るアトラクションだ。ただ走るだけでなく、全身を使って楽しむ90分が待っている。大人も子どもも参加OK。家族で、友達同士で、ミニオンと一緒に思いきり砂浜を駆け抜けよう！
【写真】びしょ濡れ確定！巨大エアーアスレチック「ウォーターラン」
■ビーチならではの大型プレイパーク
舞台は、リニューアルで注目を集めるSUNSET BEACH PARK INAGEの砂浜。巨大スライダーやエア遊具などのアトラクションがずらりと並び、かわいいフォトスポットもあちこちに。 参加者はミッションを次々にクリアしながらゴールを目指す。達成者にはステッカーのごほうびが用意されている。シャワー更衣室は会場のすぐそばで、隣には大人気の稲毛海浜公園プールなどの楽しい施設も。
■1セッション90分、全力で走り尽くす
イベントは1日4回開催。各回の開始時間は9時、11時、13時、15時。 1セッション90分間で挑戦するのが、次の6つのミッションだ。
ミッション1：ウォーターラン
びしょ濡れ確定。巨大エアーアスレチックを乗り越え、くぐり抜け、ゴールを目指す。 水しぶきがバシャバシャと舞い、全身びしょ濡れになっても笑いが止まらない。
ミッション2：ウォータースライダー
コンパクトながら迫力満点のミニスライダー。 ザザーッと滑り降りた瞬間のひんやり感に、思わず歓声が上がる。
ミッション3：バナナひっぱりゲーム
バナナをぐいっとラインまで引っ張ればクリア。 力加減が難しく、真剣な表情と笑顔が交互にこぼれる。
ミッション4：バナナ入れゲーム
狙いを定め、バナナを穴にポンッと投げ入れる。 スコッと入った瞬間の快感はクセになる。
ミッション5：バナナピックアップゲーム
ネットの中からバナナを探し出し、抜け出せばクリア。 見つけたときのうれしさと達成感に、つい声が弾む。
ミッション6：バナナー!!ゲーム
とにかく大きな声で「バナナー!!」と叫ぶだけ。 全力で叫んだ瞬間、気分が一気に解放される。
さらに、有料アトラクションとして高さ7メートル級のバンジートランポリンも登場。ハーネスを装着して大ジャンプすれば、ふわっと宙に浮く感覚にワクワク。空中でポーズを決めれば、特別な夏の一枚になる。1回1000円で体験可能だ。
■特典もミニオンづくし
チケットは、オリジナルビニールショルダーバッグとステッカーがセットになった「イベントキット付き」(3000円)と、さらに数量限定のオリジナルTシャツが付いた「Tシャツ＋イベントキット付き」(4500円)の2種類。Tシャツ付きはサイズや数量に限りがあるため、確実に手に入れたいなら早めの購入がおすすめだ。
夏のビーチで、ミニオンと過ごす90分！走って、滑って、叫んで、笑って。会場中に「きゃー」「やったー！」の声が響く。 大人も子どもも、ミニオンのように全力でハチャメチャに楽しめる時間を楽しもう！今年の夏は、いなげの浜で“最悪”で“最高”なミニオン体験を味わってみては。
