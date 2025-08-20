キュウリとエビのサッと炒め【材料】（4人分）キュウリ 2本むきエビ(生) 8~12尾<下味>酒 小さじ 2塩 小さじ 1/2片栗粉 小さじ 2ゴマ油 小さじ 2白ネギ 1本ニンニク 1片ゴマ油 大さじ 1<調味料>酒 大さじ 2砂糖 小さじ 1/4塩 小さじ 1/2糸唐辛子 適量【下準備】1、キュウリは両端を切り落とし、縦半分に切って中央の種を取る。水洗いして水気をきり、長さ3〜4cmの斜め切りにする。2、むきエビは背ワタを取り、＜下味＞の材料をからめる。3、白ネギは幅1cmの斜め切りにする。4、ニンニクは半分に切り、芽を取って縦薄切りにする。【作り方】1、フライパンにゴマ油とニンニクを加えて火にかけ、香りがたったらむきエビ、白ネギ、キュウリを加え炒める。2、むきエビの色が変わったら、＜調味料＞の材料を加えサッと炒める。器に盛り、糸唐辛子を散らす。