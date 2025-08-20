「3日に1回掃除機をかければツメダニはいなくなる」ダニ退治は殺虫剤より掃除機で！駆除業者が教える効果的なかけ方

家の中に潜んで人間を刺すダニは3種類。ネズミに寄生するイエダニ、スズメやムクドリなどの鳥類に寄生するトリサシダニ、ほこりの中にいる小さなダニの体液を吸うツメダニだ。家の中には人間を刺さないダニ（コナダニやヒョウヒダニ）もいるが、これらも人畜無害とはいえない。なぜなら死骸や脱皮した抜け殻や糞を吸い込むとアレルギー性鼻炎や喘息の発作の原因となることがあるからだ。



ではダニが家に潜んでいる疑いがある場合、どうすれば駆除できるのだろう？害虫駆除の専門家で、ダニの生態にも詳しい足立雅也さん（808シティ代表）に、自分でできるダニの駆除法を解説してもらった。





ダニが好む環境と嫌う環境

まず、すべてのダニにいえることですが、ダニの繁殖を防ぐにはダニが好みそうな状況を家の中につくらないことが重要なポイントとなります。ほとんどのダニは高温多湿の環境を好みます。そのため、常に窓を閉め切っている部屋、掃除をめったにしないほこりだらけの部屋、布団を年中敷きっぱなしにしている部屋、畳の部屋などがダニに好まれやすいと思っていいでしょう。

畳はフローリングの床と違って湿気を含んでいるため、ダニの温床になりやすいのは皆さんご存知だと思いますが、じつは意外なことに古い畳よりもむしろ青々とした新しい畳のほうをダニは好みます。これは新しい畳の方が水分（湿気）を多く含んでいるからです。またじゅうたん（カーペット）もダニの温床とされていますが、化学繊維で織られたものは、ウール製のものと違って水に濡れてもすぐに乾き、湿度が安定しないため、ダニには好まれないようです。

ツメダニに殺虫剤は効きにくい？

高温多湿の環境を作り出さないように換気や掃除をまめに行っていても、目に見えないほど小さなダニの侵入を完全にシャットアウトするのは至難の業。油断していると知らないうちに刺されてしまうこともあります。そんなときは駆除が必要となるわけですが、駆除方法はダニの種類によってそれぞれ異なります。

家にどのようなダニがいるのか、あるいはいないのかについては前編で紹介したチェック項目を参考にしてみてください。

人の血を吸うイエダニやトリサシダニの場合は、発生源であるネズミや鳥を駆除した後に、市販されているダニ用殺虫剤（燻煙剤やスプレー）を使うことで駆除が可能です。

一方、吸血はしないものの人を刺すツメダニの場合は少々やっかいです。なぜならツメダニには市販の殺虫剤では必ずしも十分な効果が得られないことがあるからです。

市販されているダニ用殺虫剤の効能書きに「イエダニ・屋内塵性（おくないじんせい）ダニ類に効く」とは書かれています。屋内塵性ダニ類とは家の中にいるコナダニやヒョウヒダニ、そしてツメダニのことを主に指していますが、ツメダニに効果のある成分が含まれているとは限らないのです。

効果的な掃除機のかけ方

殺虫剤の効果が期待できないとはいっても、ツメダニを駆除する方法がないわけではありません。殺すのではなく、生きたまま掃除機で吸い込んでしまえばいいのです。

ダニ対策に有効な掃除機のかけ方にはポイントがあります。

まず、布団用のノズルを用意します。無い場合は通常使っている吸い込みノズルをはずし、丸いホースをそのまま吸い込み口に使ってもかまいません。そして1平方メートル（1メートル四方）を30秒ほどかけてゆっくりホースを動かしていきます。畳や床だけでなく、布団や座布団、布張りのソファなどにもツメダニは潜んでいるので、気になるところにはすべて吸い込み口をおしつけて、念入りに吸い込んでいきましょう。

一度では完全には駆除できませんが、一定のペースで掃除機による吸い込みを続けていると、徐々にダニの数は減っていきます。この駆除方法を行うとツメダニだけでなく、ツメダニのエサとなるコナダニやヒョウヒダニも吸い込まれて減っていくので、おのずとツメダニが減るスピードも上がっていくのです。

コナダニやヒョウヒダニにもある程度殺虫剤は効くのですが、薬によって死滅する数よりも繁殖で増える数が勝ってしまうことも多いため、やはり掃除機を使った方法がおすすめです。

頻度ですが、3日に1度（週2回程度）のペースが理想的です。4日に1度でもたいして変わらないように思われるかもしれませんが、駆除するダニの数よりも生き残ったダニが繁殖して増える数のほうが勝ってしまうため、いつまでたってもダニの数は減っていきません。週に2度、例えば月曜日と木曜日に必ず掃除機をかけるといった具合に習慣化してしまうと、実行に移しやすくなるはずです。

最後は必ず掃除機をかける必要

掃除機を使った駆除法以外にも、寝具を天日干ししたり、電気毛布や布団乾燥機のダニ対策モードを使って熱でダニを死滅させる方法などがあります。しかし熱や薬剤による駆除を行った場合、ダニは死にますがそのままではダニの死骸や抜け殻や糞が布団や布張りソファに残ったままになってしまいます。それらを完全除去しないとダニ由来の鼻炎や喘息などのアレルギーを防ぐことはできません。そのため、結局最後は掃除機をかけなくてはいけなくなるのです。

それなら最初から掃除機で生きているダニから死骸や糞に至るまで、すべてを一度に吸い込んでしまったほうがよっぽど手っ取り早いですよね。

とはいっても、殺虫剤や熱を使った駆除にまったく意味がないわけではありません。共働きのご夫婦や育児中の家庭のなかには、忙しくて週に2度も掃除機をかける時間がない人もいるし、帰宅がいつも深夜になるため、近所迷惑になるから遅い時間に掃除機をかけられないという人もいらっしゃるはずです。そのような場合は殺虫剤や熱を使った駆除方法を併用するといいでしょう。

ダニとの戦いは、根気が勝負になります。もちろん自分でも駆除することは可能ですが、手に負えないと感じたらプロの駆除業者にまかせるという手もあることをお忘れなく！

足立雅也（あだち・まさや）

害虫駆除や鳥獣対策を手掛ける「808シティ」代表取締役社長。

構成＝中村宏覚