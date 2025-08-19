LiSAが自身のInstagramを更新し、『SUMMER SONIC 2025』でのオフショットを続々と披露した。

【写真】『SUMMER SONIC 2025』大阪会場のバックヤードでHYDEと並んで笑顔を見せるLiSA

■LiSA「HYDEさんのステージ 今日もかっこ良すぎた..！」

8月16日・17日に東京と大阪で開催された大型野外フェス『SUMMER SONIC 2025』。LiSAは16日の東京「MARINE STAGE」と17日の大阪「AIR STAGE」に出演した。

LiSAは「太陽もライブもアツすぎた..！ 今日もかっこ良すぎた..！ 私の時間も超暑かったけどHYDEさんの時間もほんんんんとうに立ってるだけで暑かったのに、あの中であんなに激しく濃厚なステージをされてて本当に感動..! フロアのみなさんもほんんとうにすごかった」とコメント。続けて、「走って会いに行ったことを物語る私の髪」というハッシュタグを付けて、キャップをかぶってピースしているHYDEとの2ショットを披露。

SNSには「神2ショット！」「最高にかっこいいおふたり！」という声を見ることができる。

また、HYDEは自身のXを更新。「かわいい子が居るなと思ったら。」と綴り、同じ２ショットの写真を披露した。

■「岐阜のスター先輩、黒夢さまについに会った..!!」と大感激のLiSA

別の投稿では、黒夢とのオフショットも。LiSAは「岐阜のスター先輩、黒夢さまについに会った..!! 本当にいらっしゃった..!! 夢だけど夢じゃなかった..!! ほんんんんとうにうれしい ..!」と大感激のコメント。赤いキャップをかぶったサングラス姿の清春と黒Tシャツ姿の人時に挟まれた3ショットを披露。

SNSには「岐阜最高万歳！」「夢じゃなくてよかったね！」「このショットを待ってた！」と感激するファンの声がたくさん集まっている。

■BABYMETALの3人とポーズをとり「LiSAMETAL仲間入りさせてもらった」

さらにBABYMETALとの集合ショットも投稿。「愛してやまないBABYMETALのみんな 愛しかない フロアでわたしもみんなとまみれて踊った」とライブの感動を報告。続けて「LiSAMETAL仲間入りさせてもらった 最高な夏だった」とコメントしてキツネサインを作っての4ショットを公開。LiSAの嬉しそうな表情が印象的だ。

SNSには「I NEED THIS COLLAB ASAP」「PLEASE GOD COLLAB！」「Collab when？」と海外のファンを含めてコラボ希望の声が多く見られた。