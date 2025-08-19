ラオスのホステルでメタノールが混入した飲み物を飲んで失明危機を経験した男性の話が伝えられた。

ＢＢＣニュースは１８日（現地時間）、ラオスの人気観光地パンビエンで昨年１１月に発生したメタノール中毒死亡事件の生存者カラム・マクドナルドさん（２３）のインタビューを報道した。

マクドナルドさんは当時、宿泊客にウイスキーやウオッカなどの酒類を無料で提供するホステルに宿泊していた。マクドナルドさんはこの酒に炭酸飲料に混ぜて飲み、翌日ベトナムに到着した頃から視力に異常があることを感じ始めた。

マクドナルドさんは「目に万華鏡のようにまぶしい光が入ってきた。ベトナムの国境に到着した時、目の前の行政書類を読むことができなかった」とし「何かおかしいと感じたが、食中毒だと思っていた」と明らかにした。

その後、ベトナムの宿舎に到着すると、マクドナルドさんは目が深刻な状態であることに気づいた。マクドナルドさんは「友人と一緒にホテルの部屋に座っていたが、とても暗かった。友人に『なぜ暗いところに座っているのか。電気をつけよう』と話した。ところが電気はついている状態だった」と伝えた。視力を失っていたのだ。マクドナルドさんは幸い、治療を受けて現在は視力を取り戻している。

昨年１１月、パンビエンのあるホステルでメタノールが混入したと推定される酒を飲んだ後、オーストラリア人２人、デンマーク人２人、米国人１人、英国人１人が死亡した。

死亡者は共通してホステルのバーが提供した酒を飲み、体内から高濃度メタノールが発見された点から、酒にメタノールが混入していた可能性が高いという。