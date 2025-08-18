KDDIが、サブスクリプションサービス「Ponta パス」とローソンがコラボした「具！パン」シリーズの第5弾「具！パン 明太ポテトマヨ」を8月19日に新発売します。同シリーズで、明太子を使用した商品は初めてです。「具！パン 明太ポテトマヨ」は、“もっちりとした食感”のパンに、ジャガイモと程よい辛みが特徴の明太フィリングを合わせています。

「具！パン」シリーズは、今年3月に「ハンバーグ＆ナポリタン」「メンチカツ＆コロッケ」、4月に「ハムカツ＆焼きそば」「あふれるコーンマヨ」、5月に「焼きそば＆ウインナー」「メンチカツ＆カレーコロッケ」、7月に「チキンカツ&メンチカツ カレーソース」「塩焼きそば」を発売。

また、第5弾の商品として「具！パン ナポリタン&ウインナー」も発売されます。ピリ辛ソースを絡めたナポリタンと、ジューシーなウインナーをパンで挟んだ商品です。

「明太ポテトマヨ」と「 ナポリタン&ウインナー」の価格はともに300円（税込み）。「Ponta パス」会員限定で、半額の150円になるクーポンも配布されます。クーポンの提供、利用期間は同日朝7時から同月25日午後11時59分、8月26日午前7時から9月1日午後11時59分まで。