著しく不正なプレーに該当…出場停止明けの広島戦で一発退場のG大阪MF安部柊斗、2試合出場停止&罰金20万円
Jリーグは18日、J1リーグ第26節で退場を命じられたガンバ大阪MF安部柊斗に対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を決定した。
安部は16日にアウェーで開催された広島戦に先発出場。後半15分にFWウェルトンの落としをPA内で受けるも、胸トラップが大きくなってしまう。処理しようとした広島GK大迫敬介を足裏で蹴ってしまい、レッドカードが提示された。
Jリーグ規律委員会は、この行為を「相手競技者の右腕に足裏で接触した行為は、著しく不正なプレーに該当すると判断」し、2試合の出場停止処分と20万円の罰金処分を下した。
安部は7月16日の天皇杯3回戦・山形戦で相手選手の顔付近に足が入ってしまい一発退場となり、J1第24節川崎F戦と第25節岡山戦が出場停止に。広島戦は出場停止明けの一戦となったが、またもや一発退場となってしまった。なお、20日の第30節町田戦と23日の第27節横浜FC戦が出場停止となる。
