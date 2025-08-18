カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎・片岡夕美子氏が直伝「鎖骨をくっきり！顔色アップのリンパケア」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容や健康に関心のある人必見のYouTube動画『顔色が悪い人必見！脇のリンパの流し方』が公開された。発信者は、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏。動画内で片岡氏は、「ここの脇のリンパの流し方」を分かりやすく解説した。
冒頭で片岡氏は「鎖骨が埋まっちゃってる方いらっしゃいませんか？」と問いかけ、顔色やデコルテのラインで悩む人をターゲットに「老廃物を流すことの重要性」を強調。「鎖骨がくっきり、ここに水が入るよっていうぐらいになるように」日々ケアして欲しいと語った。
具体的なリンパ流しのレクチャーでは、「鎖骨の下の部分を軽く押す」「手のひらを平らにしてアイロンする感じでOK。強く押すと痛いので優しく」とアドバイス。また「これだけでも胸がぽかぽかしてきたり、顔もすっきりしてくる」「お胸が柔らかくなっていくし、顔周りもくすみが消えて明るくなるのでおすすめ」と、その効果を実感できるポイントを紹介した。さらに、仕上げとして「手のひらで肩までなでる」ことで、首・胸・顔の3点がすっきりするとも説明。
動画の締めくくりには、「鎖骨をすっきりさせたい方や顔・胸・首まわりをリラックスしたいときに、すぐできるので試してみてほしい」と呼びかけ、動画を締めくくった。
冒頭で片岡氏は「鎖骨が埋まっちゃってる方いらっしゃいませんか？」と問いかけ、顔色やデコルテのラインで悩む人をターゲットに「老廃物を流すことの重要性」を強調。「鎖骨がくっきり、ここに水が入るよっていうぐらいになるように」日々ケアして欲しいと語った。
具体的なリンパ流しのレクチャーでは、「鎖骨の下の部分を軽く押す」「手のひらを平らにしてアイロンする感じでOK。強く押すと痛いので優しく」とアドバイス。また「これだけでも胸がぽかぽかしてきたり、顔もすっきりしてくる」「お胸が柔らかくなっていくし、顔周りもくすみが消えて明るくなるのでおすすめ」と、その効果を実感できるポイントを紹介した。さらに、仕上げとして「手のひらで肩までなでる」ことで、首・胸・顔の3点がすっきりするとも説明。
動画の締めくくりには、「鎖骨をすっきりさせたい方や顔・胸・首まわりをリラックスしたいときに、すぐできるので試してみてほしい」と呼びかけ、動画を締めくくった。
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡由美子氏が指南！「細かくほぐすだけで眉間のシワ薄くなります」
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「10回でウエスト-2cmも！一瞬で細くなる“ちっちゃいコルセット”呼吸法」
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が考案！“腕全体を使うねじり”で簡単美脚メソッド公開
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®?創始者の片岡ゆみこですカイロプラクター歴22年。4万人位上の施術実績をもち東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法とおうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしていきます