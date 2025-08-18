試合後にはライブパフォーマンス披露

■オリックス 7ー6 西武（17日・ベルーナドーム）

歌手のMay J.さんが17日、京セラドームで行われたオリックス-西武戦の始球式に登場。オリックスが最大6点差から延長12回でサヨナラ勝ちするという展開もあり、試合後のライブも合わせて観客を沸かせた。

黒をベースとした「Bs夏の陣」のユニホームに白のパンツスタイルで、長い髪をリボンで飾って登場。大きく振りかぶって投じたボールは右方向に大きく逸れる大暴投となった。苦笑いを浮かべつつも、グラブと手を合わせてお辞儀し、試合前の球場を盛り上げた。SNSでは「笑顔可愛い」「相変わらずかわいすぎる」「いつもと雰囲気違いますな」などの反応が見られた。

試合はオリックスが6点を追う5回、太田の満塁弾で2点差に迫ると、続く6回に中川の2ランが飛び出し、同点に。延長12回には、廣岡がソロを放ち、サヨナラ勝利を飾った。

延長にもつれ込んだ試合後、May J.さんがライブパフォーマンスを披露。大逆転勝利の直後だっただけに、ファンからは「May.Jライブがチケ代だけで見れるの神すぎる」「こんな気持ち良い勝ち方してMay J.のライブまで観れるの良すぎ」「May J.さん待ちくたびれてるやろw」「May J.とか有名な歌手を呼べるオリックスちゃんすごいな」などのコメントが見られた。（Full-Count編集部）