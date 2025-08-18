◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日、ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル、稍重）＝ＪＲＡ海外馬券発売対象レース

欧州のマイル路線の最高峰Ｇ１は１０頭立て（ロザリオンは出走取り消し）で行われ、日本からの参戦で１番人気に支持されたアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は、クリストフ・ルメール騎手を背に道中は３、４番手から進めたが終始、前が壁。馬群がばらけてからも伸びを欠き、６着に敗れた。

同馬は２０２３年６月に東京・芝１４００メートルでデビューし、新潟２歳Ｓ、阪神ＪＦと３連勝でＧ１初制覇。２０２４年の桜花賞、ＮＨＫマイルＣでも２着に入り、世代トップの力を示し続けた。海外初挑戦の昨年１１月ゴールデンイーグル（豪州）は１２着に敗れたが、今年２月の１３５１ターフスプリント・Ｇ２（サウジアラビア）でウインマーベルをゴール前で差し切ってＶ。続くヴィクトリアマイルでも鋭く伸びてゴール前の接戦を首差で制していた。

ジャックルマロワ賞は１着賞金が約９３２１万円（５７万１４００ユーロ＝フランスギャロ発表の２０２５年レートの１ユーロ約１６３・１３２１３７円で計算）。挑戦した日本馬は８６年ギャロップダイナ（１２着）に始まり、今年の２頭を含めて７頭。１９９８年にタイキシャトル（岡部幸雄騎手）が制覇している。

愛国のディエゴヴェラスケス（クリストフ・スミヨン騎手）がＧ１初勝利（重賞は５勝目）で、勝ち時計は１分３４秒２３。頭差２着が英国のノータブルスピーチ（ウィリアム・ビュイック騎手）。英国のダンシングジェミナイ（ロッサ・ライアン騎手）が３着。今回がＧ１初挑戦で岩田望来騎手とコンビのゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）は、じわじわ脚を伸ばして５着に健闘した。

黒岩調教師（アスコリピチェーノ＝６着）「いいスタートを切り、ための利くポジションでしたが外ラチに馬群が集まって、少頭数でタイトな馬群になっていきました。スローペースでさらに馬群が凝縮し、下がってきた馬がいて位置取りが下がり、自分の競馬をさせてもらえなかったのですが、最後も差を詰めることができませんでした。展開とは別の部分で反応の物足りなさもありました。きょうは残念でしたが、挑戦を続けていけたらと思います」