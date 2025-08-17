愛媛vs大宮 スタメン発表
[8.17 J2第26節](ニンスタ)
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 19 黒石貴哉
DF 29 福島隼斗
MF 2 今野息吹
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
MF 48 行友翔哉
FW 18 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 44 森山公弥
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 90 アルトゥール・ヴィアナ
FW 15 鶴野怜樹
FW 27 舩橋京汰
FW 32 藤本佳希
監督
青野慎也
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 41 谷内田哲平
MF 42 藤井一志
FW 10 豊川雄太
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 44 福井啓太
MF 18 津久井匠海
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 23 杉本健勇
FW 29 カプリーニ
監督
長澤徹
