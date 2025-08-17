「韓国との差をさらに広げている」日本の大学サッカーの充実ぶりに韓メディアが見解「有名選手を輩出、欧州でも認められている」
全日本大学選抜が８月にイタリア遠征を実施。計５試合を戦い、最後のフィオレンティーナ戦は２−１の逆転勝利を収めた。
セリアAの開幕を控え、主力クラスを先発させたフィオレンティーナに対し、日本は16分に先制を許す。だが、33分に常藤奏（中央大）が同点弾を挙げると、後半は劣勢を耐え抜くなか、81分に池谷銀姿郎（筑波大）が逆転弾を奪取。そのまま逃げ切ってみせた。
国内外で小さくない注目を集めた大金星に、韓国メディアも反応。『Xports News』は「日本サッカー、信じられない！ 大学選抜がイタリア名門フィオレンティーナを２−１撃破、ヨーロッパを驚かせた」と見出しを打ち、試合内容などを報じた。
記事ではさらに、「多くの有名選手を輩出し、ヨーロッパでも徐々にそのレベルが認められるようになってきている」と、日本の大学サッカーの充実ぶりに言及する。
「日本が誇るプレミアリーグの選手、三笘薫（ブライトン）をはじめ、長身フォワードの上田綺世（フェイエノールト）、攻撃のマルチプレーヤー旗手怜央（セルティック）らが、大学サッカーを経てJリーグでプレーした後、ヨーロッパに移籍して名を馳せている」
また、両国の同カテゴリーの力関係にも触れる。「日本の大学選抜チームは、韓国大学選抜チームと毎年開催されるデンソーカップでも４年連続で勝利を収めるなど、韓国との差をさらに広げている状況にある」と見解を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーが世界を震撼」"２億8000万ユーロ"強豪を敵地で撃破！ 大学選抜チームの快挙に海外衝撃「デ・ヘアは打ちのめされた」
