津田学園がオリジナルチャンステーマ「スナール」を奏でた

第107回全国高校野球選手権は17日に第12日目が行われ、第2試合で津田学園（三重）は横浜（神奈川）に0-5で敗れた。8強入りとはならなかったが、アルプススタンドから響いたオリジナル応援歌は「得体の知れない見えない力が迫って来る感じの重厚感。これはクセになる」「春も来夏も聞きたい」と早くも“ロス”になるファンが続出した。

津田学園は、先発した桑山晄太朗投手（3年）が3回に失策が絡んで2点を奪われるなど8回8安打5失点（自責3）。打線は横浜先発・織田翔希投手（2年）の前に最後まで本塁が遠かった。

そんな中、緑一色に埋まった津田学園の応援団が奏でたのは、オリジナルチャンステーマ「Snarl（スナール）」。ブラスバンドの独特で重厚な旋律は、印象に残るファンも多かった様子だ。

SNS上には「津田学園の応援の威圧感」「津田学園の応援かっこいいな」「めっちゃ独特」「中毒性ありすぎ」「威圧感たっぷり」「めっちゃ耳に残るよな」「不気味過ぎて耳から離れん……」「ゆっくりとしたテンポで重低音が重く響いて迫力あったなー！」「津田学園のスナールはまた聞きたいなァ」といった声が上がった。（Full-Count編集部）