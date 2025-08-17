京都ロフトで「POP MART」のポップアップストア開催中《9月9日まで》

京都ロフトにて、人気のアートトイブランド「POP MART」のPOP UP STOREが期間限定で開催されています。

期間は2025年8月8日から9月9日まで、場所は4階バラエティ雑貨売場です。

「LABUBU」のぬいぐるみはなし

POP MARTはアジアをはじめ、30以上の国や地域で店舗やROBO SHOP(自動販売機)を設置し、グローバルに展開しているアートトイブランドです。人気シリーズのグッズは発売後、即品切れに。女性を中心に大きな注目を集めています。

京都ロフトでのポップストアでは、ビッグサイズフィギュアなどPOP UP STORE限定アイテムも販売しています。なお、大人気の「LABUBU」のぬいぐるみの販売はありません。

また、8月11日時点で、3000円以上の買い物でもらえる「Baby Molly クリアファイル」の配布は終了しています。

入場制限や購入点数の制限が設けられる場合があります。

最終日（9月9日）は18時閉場です。

POP MARTの直営店はまだ関西圏には少ないので、実際にグッズを手に取ることができる機会をお見逃しなく。

＜京都ロフト＞

営業時間：11時〜21時

住所：京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都4階〜6階

最寄り駅：地下鉄東西線「京都市役所前駅」より徒歩5分、京阪電車「三条駅」より徒歩5分、阪急電鉄「京都河原町駅」より徒歩6分

＜参考＞

京都ロフト 「POP MART」のPOP UP STORE

京都ロフト 店舗情報

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）