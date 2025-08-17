◇スペイン1部開幕節 Rソシエダード1ー1バレンシア（2025年8月16日 バレンシア）

レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が16日、敵地バレンシア戦で先発出場。注目の新シーズン開幕戦で後半15分に豪快な同点ゴールを決め、1ー1の引き分けに持ち込む活躍。チーム加入後、自身が得点を決めた試合は21勝2分けと“不敗神話”を継続させた。

久保はRソシエダードで4シーズン目となる今季も開幕戦スタメン出場。前半25分、個人技で相手を翻弄（ほんろう）。右サイドでの粘り強いボールキープからグラウンダーのパスを通し味方の好機をお膳立て。同27分には中盤で相手DFガヤからファウルを受けてイエローカード誘発した。

0ー0で前半を終えると後半2分、ゴール前でドリブル突破を仕掛けた久保が倒されFKを獲得。ゴール正面20メートル付近のからのFKを久保自ら左足で狙うもボール枠の上へと外れてしまい、敵地サポーターからは大歓声が沸いた。

試合は後半12分、FWディエゴロペスに決められ失点。リードを許す展開となるも久保が得意の左足で豪快な一撃。失点直後の同15分、MFブライスメンデスからパスを受けるとペナルティエリア手前中央から豪快ミドルシュートでゴールネットを揺らし同点。

同35分に途中交代となったが加入後4シーズンで2季ぶり3度目となる開幕弾によって1ー1の引き分けに持ち込み、勝ち点1獲得に貢献した。