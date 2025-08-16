²£ÉÍFM¤¬»ÄÎ±¤Ø¿·ÀïÎÏÌöÆ°¡ª¡¡³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤ÈD¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬J1½éÆÀÅÀ¡ÄÀ¶¿å¤Ë3È¯²÷¾¡
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡13°ÌÀ¶¿å¤È18°Ì²£ÉÍFM¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö10¡×¡£À¶¿å¤Ï°ÂÁ´·÷¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²£ÉÍFM¤Ï¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Î¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤¬¥Þ¥¹¥È¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï16Ê¬¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î²£ÉÍFM¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤ÇÁ°Àþ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤é²ÃÆ£Ï¡¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¹âÂ®¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£º£²Æ¤Ë²£ÉÍFM¤ØÉüµ¢¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Âè¤Ë±«Â¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢29Ê¬¤Ë¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â²£ÉÍFM¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ÇÃæ±û¤òÊø¤·¡¢ÅÏÊÕâ«ÂÀ¤¬±Ô¤¤¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁê¼ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î´Ö¤Ë¶¡µë¡£¤³¤ì¤òÃúÇ«¤Ë¼ý¤á¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬Áê¼êGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÀ©¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇJ1¥ê¡¼¥°½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢80Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ã«Â¼³¤Æá¤¬¡¢Áê¼êGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤Æ²ÃÆþ¸å2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï90Ê¬¤ËËÌÀî¹ÒÌé¤¬°ÕÃÏ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤ÏµÚ¤Ð¤º¡£À¶¿å¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¡¢²£ÉÍFM¤Ï2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎFCÅìµþÀï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¡¢²£ÉÍFM¤Ï»ÄÎ±·÷¤Î17°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¡¢²£ÉÍFM¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý3¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡16Ê¬¡¡³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý2¡¡29Ê¬¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý3¡¡80Ê¬¡¡Ã«Â¼³¤Æá¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
1¡Ý3¡¡90Ê¬¡¡ËÌÀî¹ÒÌé¡ÊÀ¶¿å¡Ë
¡¡13°ÌÀ¶¿å¤È18°Ì²£ÉÍFM¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö10¡×¡£À¶¿å¤Ï°ÂÁ´·÷¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²£ÉÍFM¤Ï¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Î¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤¬¥Þ¥¹¥È¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï16Ê¬¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î²£ÉÍFM¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤ÇÁ°Àþ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤é²ÃÆ£Ï¡¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¹âÂ®¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£º£²Æ¤Ë²£ÉÍFM¤ØÉüµ¢¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢80Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ã«Â¼³¤Æá¤¬¡¢Áê¼êGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤Æ²ÃÆþ¸å2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï90Ê¬¤ËËÌÀî¹ÒÌé¤¬°ÕÃÏ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤ÏµÚ¤Ð¤º¡£À¶¿å¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¡¢²£ÉÍFM¤Ï2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎFCÅìµþÀï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¡¢²£ÉÍFM¤Ï»ÄÎ±·÷¤Î17°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¡¢²£ÉÍFM¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý3¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡16Ê¬¡¡³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý2¡¡29Ê¬¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý3¡¡80Ê¬¡¡Ã«Â¼³¤Æá¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
1¡Ý3¡¡90Ê¬¡¡ËÌÀî¹ÒÌé¡ÊÀ¶¿å¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÀ¶¿åvs²£ÉÍFM
¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎåºÎï¤ÊÊø¤·¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¡ª— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 16, 2025
±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿#³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯ ¤¬¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ß
JÉüµ¢Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡ª
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè26Àá
🆚À¶¿å¡ß²£ÉÍFM
🆓#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥° #À¶¿å²£ÉÍFM pic.twitter.com/07ms5mvIpA
´°àú¤¹¤®¤ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÈÂç·¿¿·¿Í¡ª— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 16, 2025
ÅÏÊÕâ«ÂÀ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿#¥Ç¥£¡¼¥ó¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ
¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ßJ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç
¤¤¤¤Ê¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡ª
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè26Àá
🆚À¶¿å¡ß²£ÉÍFM
🆓#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥° #À¶¿å²£ÉÍFM pic.twitter.com/V4s278h0l6