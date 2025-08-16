¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×»²À¯ÅÞ¤Î¡Ö½ªÀï80Ç¯ÃÌÏÃ¡×¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¡º£Ç¯¡Ö¼«Ì±½é¤Î½°»²²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡×¤È¤¢¤ë¤¬
»²À¯ÅÞ¤Ï2025Ç¯8·î15Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡Ö½ªÀï80Ç¯ÃÌÏÃ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ËÃ×Ì¿Åª¤Ê¸í¤ê¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤ÏÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢·ëÅÞ°ÊÍè½é¤á¤Æ½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»²À¯ÅÞ¤Ï½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤é88¿Í¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò½¸ÃÄ»²ÇÒ¡£¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤½¤·¤ÆÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤¤¤¦Êý¡¹¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ÈÄÉÅé¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö½ªÀï80Ç¯ÃÌÏÃ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖÁÌ¤ì¤ÐÊêÃ¤ÀïÁè¤«¤é157Ç¯¡£ÉÔÊ¿Åù¾òÌó¤Î²þÀµ¤òµá¤á¡¢Ã¦°¡Æþ²¤¤Î´ú¤Î¤â¤È¡¢À¾ÍÎÎó¶¯¤ÎÄë¹ñ¼çµÁ¤ÎÙÝ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·³»öÎÏ¤ò¶¥¤¤È´¤¤¤¿77Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢ÂçÅì°¡ÀïÁè¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´öÂ¿¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÄ¹ñ¤È²ÈÂ²¤ò¸î¤ë¤¿¤á¡¢Âº¤Ì¿¤òÊû¤²¡¢»¶²Ú¤µ¤ì¤¿±ÑÎî¤Î¸æÎî¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿´¤«¤é°¥Åé¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¿¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¿ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹¤é¤¯Àï¸åÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢·ëÅÞ°ÊÍè½é¤á¤Æ½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈó¼«Ì±¡×À¯¸¢ÃÂÀ¸¤Î1993Ç¯¡¢2009Ç¯¤Ë
1993Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÄê°÷511¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï223µÄÀÊ¤È²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Äê°÷252¤ËÂÐ¤·¤Æ107µÄÀÊ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½°»²¤È¤â¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1993Ç¯¡¢ÆüËÜ¿·ÅÞ¡¦ºÙÀî¸îô¦ÂåÉ½¤ò¼óÁê¤È¤¹¤ë¡ÖÈó¼«Ì±¡×¤ÎÏ¢Î©Æâ³Õ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï1994Ç¯°Ê¹ß¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÍ¿ÅÞ¤ÎºÂ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2005Ç¯¤Ë¾®Àô½ã°ìÏº¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ¹À¯²ò»¶¡×¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¾¡Íø¤·¡¢½°±¡¤ÎÄê°÷480¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë296µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢2007Ç¯¤Î»²±¡Áª¡¢2009Ç¯¤Î½°±¡Áª¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ºÆ¤Ó½°»²¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾õÂÖ¤Ë¡£¤³¤Î»þ¤Ï¼«Ì±Ã±ÆÈ¤É¤³¤í¤«¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤º¡¢²¼Ìî¡£Ì±¼çÅÞ¤ò¼´¤È¤¹¤ëÈó¼«Ì±À¯¸¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤¿2012Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô294µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡Ö½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Í¡©¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿16Ç¯Á°¤Î»ö¤Ç¤¹¤éÀµ¤·¤¤Îò»ËÇ§¼±¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤È¡¢Êò¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤°¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÈ«»³Íý¿Î¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÌÏÃ¤Ë¤¢¤ë¡Ö2025Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬·ëÅÞ°ÊÍè½é¤á¤Æ½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤¿¡×ÅÀ¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»²À¯ÅÞ¤µ¤ó¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ØÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¡×½ñ¤«¤ì¤º
»²À¯ÅÞÃÌÏÃ¤Ø¤Î¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡£X¤Ç¤Ï¡ÖÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤¿Åö»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ï°ì¸À¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ ¤Ä¤Þ¤êÀè¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅÞ¤ÎÀëÅÁ¤Ð¤«¤ê¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
ÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÇÀïÁè¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÅÞ¤Î¼çÄ¥¤¬¿§Ç»¤¤¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¡×¤Ï¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Àï»Ë¡¦Ê¶Áè»Ë¸¦µæ²È¤Î»³ºê²í¹°¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö°ì¸«¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¤¬»ö¼Â¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¥Ú¥Æ¥ó¤ÎÀâÌÀ¡×¤È¡¢ÃÌÏÃ¤ò¼ê¸·¤·¤¯ÈãÉ¾¡£¡ÖÀï¸å¤ÎÈË±É¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÀïÁè¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÊ¼¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ¤¬Êø²õ¤·¤ÆÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆüËÜ¹ñ·ûË¡²¼¤ÎÆüËÜ¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÇ§¼±¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£