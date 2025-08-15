¡Öµå³¦°ì¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×81ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬´¶·ã¤·¤¿¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤È¡È¶ËÈë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃæ¿È¡Ö»æÂÞ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡Ò¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÈù¾Ð¤ß¡¢¿å¸¶°ìÊ¿¤ÏÊ½¤ÎÃæ¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡663Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÆóÅáÎ®Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤ÀÅÐÈÄ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢60Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿Àè¶î¼Ô¤ËÂçÃ«¤Ï¤¢¤ë¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤ò¡½¡½¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡ÈÂçÃ«É×ºÊ¤Î»Ò¤É¤â¡É¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¿Í´Ö¤¬½ÐÍè¤¹¤®¤ÎÂçÃ«
¡¡¢¡¢¡¢¡
»àµå¹çÀï¤ÎºÇÃæ¤Ë¸«¤»¤¿¡È¿ÀÂÐ±þ¡É
¡¡6·î17Æü¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î4Ï¢Àï¡£¤½¤Î½éÀï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÅê¼ê¤«¤é»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ18Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¼çË¤¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¡¼¥¹Jr.¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¤«¤éÇØÃæ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¡£3²ó¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬±¦ÂÀ¤â¤âÉÕ¶á¤Ë151¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¸Î°Õ¤ËÅö¤Æ¤¿¡×¤È·ã¹·¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÂà¾ì½èÊ¬¤¬²¼¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6·î20Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤âÂçÃ«¤¬Ìó160¥¥í¤ÎÂ®µå¤òÇØÃæ¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É·ë¶É¡¢4»î¹ç¤Ç8»àµå¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹»àµå¹çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¡£
¡¡6·î20Æü¤ËÂçÃ«¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹·³¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¡£¤¢¤ï¤äÍðÆ®ËÖÈ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤Ç1ÎÝ¤Ë¸þ¤«¤¦¤ÈÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥é¥¨¥¹Áª¼ê¤È¸òÎ®¡£¤µ¤é¤ËÁê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤È¤âÃÌ¾Ð¤·¡¢»öÂÖ¤òÄÀÀÅ²½¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊóÉü»àµå¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ëº¬ÉÕ¤¯°¤·¤½¬´·¡£¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤é±¦¸ªÄ¾·â¤ÇÅê¼êÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»àµå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¶Àä¥¸¥§¥ó¥È¥ë¤ÊÂÐ±þ¤ËMLB¸ø¼°SNS¤â¡Ø¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤Þ¤¿¤â¹Ó¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÃçºÛÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡Ù¤È¾Î»¿¤·¤¿¡×¡ÊMLBÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
81ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿ÀÂÐ±þ¡É
¡¡ºòÇ¯5·î15Æü¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ª¥é¥¯¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÐ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï»î¹ç¤ò¸«¤Ä¤á¤ë1¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼¾å²íÂ§¡Ê81¡Ë¡£»³Íü¸©ËÌÅÔÎ±·´¼·ÊÝÂ¼¡Ê¸½¡¦Âç·î»Ô¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¼¾å¤ÏÌ¾Ìç¡¦Ë¡À¯Æó¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢1963Ç¯¤ËÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£ÍâÇ¯¡¢¡ÖÌîµåÎ±³ØÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¡£
¡¡µå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¯¤éÌîµå¤¬¾å¼ê¤¯¤Æ¤â¸þ¤³¤¦¤ÎÊ¸²½¤Ë¹ç¤¦¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï»î¹ç¸å¤ËÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤È°ì½ï¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¥Ò¥å¡¼¥Ò¥å¡¼¡Ù¤È¿°¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤·¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«·¯¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¤«¤éÁê¼êÁª¼ê¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡º£¸å¤ÎÆóÅáÎ®¤Î³èÌö¤ò¤³¤¦´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æº£Ç¯¤ÏÄ´À°¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¤«¤é5¡¢6¾¡¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Û¤¦¡£32¡¢3ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¥°¥ó¥°¥óµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤è¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³Í¤ë»Ñ¤òÁá¤¯¸«¤¿¤¤¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼Â¤ÏÂ¼¾å»á¤ÈÂçÃ«¤Î´Ö¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯5·î¡¢¸½ÃÏ¤Ë´ÑÀï¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿ºÝ¤ËÂçÃ«·¯¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡ØNO¡Ù¤ÎÊÖ»ö¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤¬¸·¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡»ÄÇ°¤¬¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÆü¡¢ÂçÃ«¤«¤é¿è¤Ê¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿ºÝ¡¢»æÂÞ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£µ¢¤Ã¤Æ³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µå³¦°ì¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µå¾ì¤ÎÆâ³°¤ÇÆÁ¤òÀÑ¤ßÂ³¤±¤ëÂçÃ«¡£¤É¤¦¤ê¤ÇÌîµå¤Î¿ÀÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
