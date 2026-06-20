横浜（神奈川）の池田聖摩内野手（3年）が進路をプロ一本に絞ったことが19日、分かった。東京六大学野球の名門など多くの強豪大学からの誘いを固辞し、今秋ドラフトでの指名を待つ。50メートル走5秒9、遠投120メートルと抜群の身体能力を誇る高校日本代表候補の遊撃手。横浜の1学年先輩の阿部葉太外野手（早大1年）ら近年は逸材高校生が大学進学するケースが相次ぐが「野球に没頭するために高卒で入って下積みすることが自分に