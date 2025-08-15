日本テレビ水卜麻美アナウンサーが15日、総合司会を務める同局系情報番組「ZIP！」に生出演。先輩の登場に突如、涙をこぼす一幕があった。

この日、元同局アナウンサーで同志社大ハリス理化学研究所助教の桝太一氏が、初代総合司会を務めた同番組に約4年5カ月ぶりに出演。終戦の日にちなみ、自身が米国などで取材にあたったさまざまな戦争への予兆などを伝え、解説した。

コーナーが終わったところで、水卜アナが「今日は桝さんに、4年5カ月ぶりに『ZIP！』に来てもらいました。どうでしたか？」とふると、桝氏は「“チームワークの番組”で、大学のお盆休み中に来たんですけど、安心して（大学がある）京都に戻れるな、って思いましたね」と現体制の同番組を称賛した。

すると、感激したのか、水卜アナの目がみるみる潤んでいき「なんか、桝さんがいる『ZIP！』いいなあ、見てた『ZIP！』だなあ、と思って…。感動しちゃった」と言って、両手でこぼれる涙をぬぐった。

驚いた桝が「泣いてます？僕、泣かせて帰るみたいで！」とジョークを交え後輩をフォローすると、スタジオも騒然。水卜アナはボロボロと大粒の涙をこぼしつつ「ごめんなさい…恥ずかしいんですけど、ずっと前任者に“ちゃんとした番組やってるよって見せなきゃ”と思って。桝さんのバトンをしっかりつないでやってますんで、後輩が言うことじゃないんですけど、桝さんもほんと頑張ってくださいね」と話した。

そして最後は「何で泣いてるんだっけ？私」と目を真っ赤にしながらちゃめっけたっぷりに笑いを誘っていた。

桝氏は22年3月をもって日本テレビを退社。現在も「真相報道バンキシャ!」（日曜午後6時）のキャスターを続けている。