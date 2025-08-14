デジタル時代に再燃する“手芸”の魅力。伊勢丹新宿店「ISETAN SHUGEI 2025」に35ブランドが集結
伊勢丹新宿店は、8月20日から8月25日まで、本館6階 催物場にて「ISETAN SHUGEI 2025（伊勢丹手藝 2025）」を開催します。おうち時間やライフスタイルの見直しを背景に、手芸は世代や性別を超えて再び注目を集めています。大量生産やデジタル化が進む現代において、「自分だけのもの」を生み出し大切に使い続ける喜びや、ものを循環させる新たな価値観として広がりを見せています。
Courtesy of Isetan Shinjuku
会場では、メンズアーティストによるスタイリッシュで自由な手芸作品から、新世代クリエイターによるアップデートされた伝統技法まで、多彩な表現が一堂に会します。刺繍を「布の入れ墨」と捉え独自の世界を築く＜KENDAI＞、動物モチーフを軸に多様なメディアで制作する＜KOICHIRO TAKAGI＞、物語性あふれる作品を展開する＜A TWO J＞など、個性豊かな作家が参加。さらに、8月20日・21日には“刺繍芸人”として知られる＜good walkin UEDA＞も登場します。
＜KENDAI / ケンダイ＞/Courtesy of Isetan Shinjuku
＜good walkin UEDA / グッドウォーキン上田＞/Courtesy of Isetan Shinjuku
また、映画的世界観を持つライフスタイルブランド＜Ame LIFE＞による編み物キットや、オートクチュール刺繍を支える高品質な部材、草木染めの特別な糸やファブリックなど、創作意欲を刺激する素材との出会いも魅力です。
Courtesy of Isetan Shinjuku
Courtesy of Isetan Shinjuku
全35ブランドが集結する6日間。デジタルデトックスにもつながる“手を動かす時間”の豊かさを、伊勢丹新宿店から体感してみてはいかがでしょうか。
Courtesy of Isetan Shinjuku
出展ブランド一覧
＜Ame LIFE / アメライフ＞＜KUMI KOSUGE / 小菅 くみ＞＜goodwalkin UEDA / グッドウォーキン上田＞＜KOICHIRO TAKAGI / 高木 耕一郎＞＜KENDAI / ケンダイ＞＜A TWO J / ツージェイ＞＜手編みのお店[hus:] / テアミノオミセフース＞＜craf / クラフ＞＜Necklace-necklace / ネックレスネックレス＞＜小さな手芸屋さん / チイサナシュゲイヤサン＞＜DMC / ディーエムシー＞＜NONA / ノナ＞＜Bio Jewelry Coloridas / ビオジュエリー・コロリーダス＞＜Veriteco / ヴェリテコ＞＜CHECK＆STRIPE / チェックアンドストライプ＞＜HIKARU NOGUCHI / 野口 光＞＜FUJITAMIHO / フジタミホ＞＜BOZZOLO / ボッツォロ＞＜saico:saisa / サイコ：サイサ＞＜muuc / AND WOOL / ムーク・アンドウール＞＜Opitopa / オーピートーパ＞＜刺繍作家 kana / シシュウサッカ カナ＞＜kinaka / キナカ＞＜yuki onizuka / ユキ オニヅカ＞＜流流 / リュウリュウ＞＜la broderie AWANO Ryoko / ラ ブロドリー アワノリョウコ＞＜Cotoha / コトハ＞＜Ryme/ym / ライムワイエム＞＜Hue Rain / ヒューレイン＞＜umeka / ウメカ＞＜kiitos works / キートスワークス＞＜harishigoto / ハリシゴト＞
＜SWIMAYA / スウィマヤ＞＜Nui / ヌイ＞＜murderpollen / マーダーポーレン＞
「ISETAN SHUGEI 2025」
会期：2025年8月20日(水)〜8月25日(月) ※最終日午後6時終了
会場：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場
お問い合わせ：
伊勢丹新宿店
Tel:03-3352-1111
mistore.jp/store/shinjuku.html
