¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ïº£Æü5¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß3Ï¢ÇÔÃæ¤À¤¬¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£½ç°ÌÉ½¤ò¸«¤ÆÌµÍý¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö6¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅþÃ£¤¹¤ë»þ¤â¡¢¤½¤ì¡Ê½ç°Ì¡Ë¤Ï¡ÊÅêµå²ó¿ô¤Ë¡ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò2ÅÙÅÐÈÄ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¡£ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èà¤Î¡ÊÂÎ¤Î¡ËÄ´»Ò¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î·èÃÇ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇÂç5¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÖÅêÂÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÁª¼ê¡£¤À¤«¤é1¥¤¥Ë¥ó¥°Í¾·×¤ËÅê¤²¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¡¢º£¤Î¥×¥é¥ó¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï6·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ËÅê¼êÉüµ¢¡£½ù¡¹¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁý¤ä¤·¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï4²ó54µå¤òÅê¤²2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ò²á¤´¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Ï¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤È¤·¤Æ¤Ï½éÂÐÀï¡£Æ±Ç¯3·î¤ÎWBC·è¾¡¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ïº£ÈÕ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë