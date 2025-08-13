“ムーミンのオーバル皿”が付録！ なにわ男子 大橋和也も登場する「cookpad plus」2025年秋号が発売へ
『ムーミン』のオーバル皿が付属した「『cookpad plus』2025年秋号」（扶桑社）が、8月22日（金）から、全国の書店で発売される。
【写真】お皿の裏もかわいい！ リトルミイの足跡をデザイン
■お皿のデザインはキュートな2種類
今回発売される「『cookpad plus』2025年秋号」は、愛らしいムーミンや仲間たちをあしらった磁器製のオーバル皿2枚セットが特別付録として付いた料理雑誌。
ずっしり高級感のあるオーバル皿は、ムーミン、スナフキン、リトルミイ、ムーミンパパ、ムーミンママなどのキュートな仲間たちが描かれたデザインと、リトルミイとそのきょうだいたちがずらりと並んだデザインの2種類が用意される。
いずれも、横幅が20cm弱と使いやすい大きさのため、取り皿としても、スイーツやおつまみをのせるお皿としても活用可能。また、小物やアクセサリーを置いたり、インテリアとして飾ったりと、さまざまなシーンで使うこともできる。
また、本誌ではつくれぽ人数1000人以上の殿堂入りレシピが一挙公開されるほか、なにわ男子 大橋和也のインタビューや、Kis−My−Ft2の横尾渉がオリジナルレシピを紹介する連載「君のためのワタルごはん」vol．16などが掲載される。
