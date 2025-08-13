「『cookpad plus』2025年秋号」はムーミンのオーバル皿が付録

　『ムーミン』のオーバル皿が付属した「『cookpad plus』2025年秋号」（扶桑社）が、8月22日（金）から、全国の書店で発売される。

■お皿のデザインはキュートな2種類

　今回発売される「『cookpad plus』2025年秋号」は、愛らしいムーミンや仲間たちをあしらった磁器製のオーバル皿2枚セットが特別付録として付いた料理雑誌

　ずっしり高級感のあるオーバル皿は、ムーミン、スナフキン、リトルミイ、ムーミンパパ、ムーミンママなどのキュートな仲間たちが描かれたデザインと、リトルミイとそのきょうだいたちがずらりと並んだデザインの2種類が用意される。

　いずれも、横幅が20cm弱と使いやすい大きさのため、取り皿としても、スイーツおつまみをのせるお皿としても活用可能。また、小物やアクセサリーを置いたり、インテリアとして飾ったりと、さまざまなシーンで使うこともできる。

　また、本誌ではつくれぽ人数1000人以上の殿堂入りレシピが一挙公開されるほか、なにわ男子 大橋和也のインタビューや、Kis−My−Ft2の横尾渉がオリジナルレシピを紹介する連載「君のためのワタルごはん」vol．16などが掲載される。