クレームブリュレの焦がし感を表現！ローソン「暁パティスリーフルタ監修　ブリュレット」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中です。

今回はクレームブリュレの焦がし感が楽しめる、ローソン「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット」を紹介☆

ローソン「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット」

発売日 ：2025年8月12日(火) 夕方頃

税込価格：399円

販売店舗：北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)

北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)では、『からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味』のほか、らーめん信玄監修の冷し麺やおにぎり、北海道の人気菓子店「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツなど計7品が楽しめます☆

夕張郡長沼町に本店を構える「暁パティスリーフルタ」監修のクレームブリュレ×オムレットのハイブリッドスイーツです。

ローソン「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット」は、ふんわりとしたオムレット生地にブリュレクリーム、カスタード、ホイップを3層に重ね、ローストしたシュガーチップをトッピングすることで、クレームブリュレの焦がし感を表現☆

