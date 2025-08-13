この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2025年6月の首都圏不動産市況データが発表されました。中古マンション市場が取引件数・価格共に好調を維持する一方で、中古戸建ては取引件数が大幅に増加しながらも価格は下落するという、二極化が鮮明になっています。

この市況をどう読み解き、夏以降の売買戦略にどう活かせば良いのでしょうか。らくだ不動産株式会社の取締役副社長COOである山本直彌さんと、不動産エージェント島袋廉さんが詳しく解説します。



◆2025年6月の首都圏市況：マンションと戸建てで明暗

まず、6月の首都圏中古不動産市場の概況を見てみましょう。（データ：東日本不動産流通機構）

•中古マンション

成約件数： 4,299件（前年同月比 +31.9%）

平米単価： 83.34万円（前年同月比 +6.9%）

傾向： 取引件数は埼玉県（+47.1%）、神奈川県（+40.5%）で特に増加。価格上昇は東京都23区が牽引。

•中古戸建て

成約件数： 1,943件（前年同月比 +49.2%）

平均価格： 3,937万円（前年同月比 -1.9%）

傾向： 取引件数は埼玉県（+73.5%）、神奈川県（+59.9%）など郊外で爆発的に増加するも、価格は伸び悩む。

「戸建ては取引件数が約1.5倍と驚異的に伸びていますが、価格は下落しています。これは、価格の妥当性が見極められた物件に人気が集中している証拠。マンションと戸建てで、市場の反応が明確に分かれているのが現状です」と、山本さんは分析します。



◆売却成功のカギは「適正価格」でのスピード勝負

島袋さんは現場の肌感覚を次のように語ります。

「特に郊外の物件では、売り出し価格の妥当性が成約までのスピードに直結しています。不動産市況が良いからと強気な価格で長く待つより、今の活発な需要があるうちに適正価格で売却活動を始める方が、結果的に高値での売却に繋がる可能性が高いです」



◆都心部の新潮流「ランドマークマンション」の波及効果

一方で、都心部では新たな動きも見られます。再開発エリアのタワーマンションなどが「ランドマーク」として価格を急騰させる中、その周辺にある一般的なマンションが注目を集めているのです。

「ランドマークマンションの価格が上がりすぎると、予算的に購入できる層が限られます。しかし、『そのエリアに住みたい』という需要は根強いため、同じエリアにある、より手頃な価格帯のマンションに買い手が流れる『波及効果』が起きています。ターゲット層が異なるため競合とならず、むしろ売却の大きなチャンスになっています」（島袋さん）



◆夏の市場予測と今すべきこと

「今年の夏は、例年ほどの落ち込みはないと見ています。活発だった春の動きが継続し、購入意欲は底堅いでしょう。ただし、猛暑の影響で、購入者は内見する物件をより厳選する傾向にあります」（山本さん）

このような状況で、売主・買主はそれぞれどう動くべきなのでしょうか。

•売却を検討している方へ

「答えは市場に出してみないと分かりません。しかし、これだけ需要が高い状況はチャンスです。迷っているなら、まずは査定を受け、早めに売却活動を始めることをお勧めします」（島袋さん）



•購入を検討している方へ

「物件数は増えていますが、良い物件から売れていく状況は変わりません。金利上昇を見据え、返済額が5年間変わらない『5年ルール』のあるメガバンクの住宅ローンを希望する方が増えています。すぐに動けるよう準備を万全に整えておきましょう」（島袋さん）

先行きが見通しづらい時代だからこそ、マクロなデータとミクロな現場感覚の両方を持ち合わせた、信頼できるプロのエージェントに相談することが、不動産取引を成功させるための最も確実な一歩と言えるでしょう。