8月10日、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーがXを更新し、女優の二階堂ふみとの結婚を発表した。発表された文章では《如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います》とメッセージがつづられている。

【写真】ノリノリでテレビ出演した安藤なつの元夫

安藤なつの束縛が離婚原因との一部報道も

今回の発表は超サプライズの“電撃婚”だったと語るのはスポーツ紙記者だ。

「なにしろこれまで2ショットが写真週刊誌に抑えられたこともありませんからね。ほぼ唯一の接点が、2016年の『火曜サプライズ』で二階堂さんがカズレーザーさんを好みのタイプとして挙げており、翌17年の特番で共演しています。しかし、まさか極秘交際に発展しているとは誰も想像していなかったと思います」

これを受けてネット上では驚きと祝福の声とともに、カズレーザーの相方である安藤なつを絡めた声も聞かれる。

《カズレーザーって相方の大きな女の人と結婚してると思ってた》

《結婚してついにコンビ解散かな》

《めでたいけど、相方のスピード離婚の印象が強いからカズレーザーもなんだか離婚しそう》

カズレーザーが安藤とすでに“夫婦”であると勘違いする声や、ソロ活動が目立つカズレーザーがコンビ解散を選ぶでのはといった声が並ぶ。また、相方の“離婚”を絡める声については放送作家が解説する。

「安藤さんは2019年11月に結婚を発表しています。カズレーザーさんからは『令和の奇跡』と評されました。お相手は介護職に就く6歳下の一般男性です。男性は北陸地方から上京し、安藤さんと新生活を始めるも結婚生活は長くは続かず2021年6月に離婚調停中であると『デイリー新潮』に報じられ、同年12月に離婚が成立しています」

お笑い芸人にとって“離婚”はケースによっては笑いのネタにもなるが、安藤の場合は当てはまらないと前出の放送作家が続ける。

「離婚原因として、一部報道では安藤さんが相手をかなり束縛していたと取り沙汰されました。さらに、安藤さんの方が稼いでいるにも関わらず、生活費は“ほぼ折半”という報道も。安藤さんとしては生活レベルを意識的に一般レベルに合わせていたのかもしれませんが、旦那さんからすればそうした点にも不満を持ったのかもしれません。

そうした安藤さんの“ドケチぶり”もお笑いのネタにできそうなものですが、お相手が一般人でもあるためか、カズレーザーさん含め本人たちは一切触れようとしません」

SNS上では《離婚話をまったくネタにしないなんてどんだけタブー扱いなの》といった声も。

相方のおめでたいニュースの影で蒸し返されたしまった安藤なつの“タブー離婚”。明るく話せる日はくるのだろうか。