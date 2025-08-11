この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでポイ活・投資情報を発信するネコ山が「楽天ギフト5%チャージ技WAONで5%還元はじまる」と題した動画を公開した。ネコ山氏は、WAON決済を活用した楽天ギフト購入で“5%還元”が狙えるとし、「見逃してたの僕だけかなと思ったんすけど、XとかYouTubeで発信されてる方いなかった」と、まだ多くの人に知られていない最新のポイ活情報をシェアした。



動画では、毎月10日にイオンペイやWAONを用いて対象店舗で楽天ギフトを購入すると、最大5%分のポイント還元が受けられる仕組みについて詳細に解説。「今日もよろしくお願いしまーす」と軽快な口調で始まると、「今までなかったんすよね、5%還元なんて。僕サポートに電話して確認しちゃいましたよ」と自身も念入りに情報をチェックしたと語る。



5%還元の内訳にも触れ、「楽天ギフト買うと1パーのポイント還元は即時付与、残り4パー分が翌月の25日に付く」と解説。還元が反映されるタイミングや、キャンペーンの注意点として「会員登録をしてないWAONは基本の9倍進展となる」と、必ず会員登録をしておくよう強調。「次は毎月10日にミニストップで楽天ギフトを買ってください。次は9月10日っすよ。それはもう全裸待機っすよ」と、視聴者に熱烈な参加を呼びかけた。



さらに楽天ギフトで得たポイントを楽天証券の投資信託に使うことで、「トータルで12.7%すごいっすね」というお得な運用テクニックも紹介。「iPhone持ってないとできないっすよね。Apple PayでWAONっすからね。Androidでは困るんすよね。iPhone買うときがねようやく来ましたよ」と、iPhone限定の裏技である点にも言及した。



ポイ活やクレジットカード関連の質問にも丁寧に回答し、「今日はWAONで楽天ギフト買うとこばかんねん、常設の神キャンペーンでした。これ続くといいんすけどね」と締めくくった。動画終盤では、「このチャンネルは、お金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と視聴者にエールを送りつつ、今後の続報や最新情報にも期待をにじませた。