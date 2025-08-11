¡Ú¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÅÅ·âº§¡ÛÀ±Ìî¸»¡¢¿·°æ¹ÀÊ¸¡Ä¡ÈÎøÂ¿¤½÷¡ÉÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎÎø°¦Ê×Îò¤È¤Ï
¡¡¤ªËßµÙ¤ß¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎÅÅ·â·ëº§ÊóÆ»¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÈËâÀ¤Î½÷¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÎøÂ¿¤½÷¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Îø°¦¤ËÃË½÷¤ÎÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤ÃË¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤¬¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬½÷À¤ÈÎø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2015¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÍâÇ¯¤Î2016Ç¯1·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÎPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈÇ§¤á¡¢¡ØÉáÄÌ¤Î¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡Ù¡Ø2¼ÖÀþ¤¢¤ë¤À¤±¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡²áµî¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢½÷À7¿Í¡¦ÃËÀ6¿Í¤È¤Î¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏµþËÜÀ¯¼ù¤ÈµÚÀî¸÷Çî¡¢¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏÅ·³¤Í´´õ¡£20ºÐ¤Î»þ¤Ë¥²¥¤¤ÎÍ§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤ò°Õ³°¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤¬Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÔÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¡©¡Õ
¡ÔÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬°Õ³°¤¹¤®¤¿¡¢¡¢¡Õ
¡¡¤È¡¢Î¾¼Ô¤¬·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ìÃ¼¤Ï¡¢Èà½÷¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëÎø°¦Ê×Îò¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö2013Ç¯3·î¡¢18ºÐ¤Î¤È¤¡¢±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿·°æ¹ÀÊ¸¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1Ç¯¸å¤ËÇË¶É¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯2013Ç¯9·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿À±Ìî¸»¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢2015Ç¯²Æ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥ÖÆ°²è¤ÎºÆ¶¦±é¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£°ìÅÙÇË¶É¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À±Ìî¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÊüÁ÷Ãæ¤Î2016Ç¯12·î¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Íâ2017Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç±ÇÁüºî²È¤ÎÊÆÁÒ¶¯ÂÀ¤µ¤ó¤È¿¿·õ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ØFRIDAY¡Ù¤¬Êó¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤È¤ÎÎø°¦¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æó³¬Æ²¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¹¬¤»¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ó¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£