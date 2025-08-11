今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ぷあ」に投稿された、ご飯をもらうために虚無顔でお手をする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は15万回を超え、投稿には「はぁ...めんどって顔してて可愛い」「本当に渋々やってますね」といった声が集まっています。

【動画：ご飯をもらうために渋々お手をするネコ…】

しぶしぶお手をするぷあちゃん

TikTokアカウント「ぷあ」に登場したのは、ラグドールの「ぷあ」ちゃん。飼い主さんに撫でられることと抱っこされるのが大好きな猫ちゃんです。

今回、TikTokに投稿されたのは、ぷあちゃんがご飯をもらう時の様子。ご飯をあげる前にお手をしてもらうのが日課になっているそうですが、飼い主さんがお手を要求すると、ぷあちゃんは嫌な表情を浮かべながらお手をしてきたといいます。

はぁ、おかわりもするにゃ…？

お利口さんにお手をしてくれたぷあちゃん。ところが、手を引っ込める時に目をキリッとしながら睨みつけてきたそう。飼い主さんいわく、ぷあちゃんはご飯をもらう時にしかお手をしてくれないそうで、しぶしぶお手をしているのが伝わってきます。

その後、飼い主さんがおかわりを要求すると、そっぽを向きながら手を出してくれたのだとか。「何としてでもご飯をもらうにゃ！」という熱意が伝わってきて、何だか微笑ましいです。虚無顔も可愛くてたまりません！

嫌々でもお手をするお利口さん

最終的には、大好きなナデナデとご飯をもらったぷあちゃん。嫌々ながらもお手をしてくれる姿に、飼い主さんも毎日癒やされていることでしょう。

投稿は、TikTokにて1.1万件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼ぶことに。虚無顔に爆笑した方も多く、たくさんの人を笑顔にしたぷあちゃんなのでした。

投稿を見た視聴者からは「だるおまえ。ってガチで思ってそうな顔やwww」「おかわりの時の顔の虚無感やばいｗｗｗ」「これ毎回やらされるけどなんの意味があんねんって思ってそう」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ぷあ」では、ぷあちゃんが飼い主さんと一緒にダンスする様子などが投稿されています。ぷあちゃんの可愛いダンスにメロメロになっちゃいますよ！

ぷあちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぷあ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。