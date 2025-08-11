イギリス人の部屋はなぜモノが多くても素敵なのか。”捨てない”驚愕の方法

イギリスの名門校で学んだインテリアデザイナー、飯沼朋子さん。『イギリス人の部屋はなぜ物が多くても素敵なのか』（飛鳥新社）という新刊が話題になっている。

＊＊＊＊

みなさんは、自分の部屋に居心地の悪さを感じていたり、インテリアがイマイチと感じたら、どうされますか? なんとかモノを減らしてすっきりさせることで解決しようとされる方が多いのではないでしょうか。

しかし、現実的になかなかモノは減らせませんし、モノを減らしたからおしゃれになるとも限りません。

本書ではモノを「捨てる」のではなく、あえて「足す」ことでまとまりのあるおしゃれな部屋をつくる方法を伝授します。「部屋がなんだかしっくりこない」と思っているなら、「足すインテリア」で解決できます。

＊＊＊＊

日本ではモノを「減らす」ことが推奨されがちですが、それとは逆の発想です、と飯沼さん。

＊＊＊＊

イギリスは、自由な発想を大切にしていて、「足すインテリア」や独創的なアイデアに驚かされます。イギリスのインテリアで、もっとも印象深いのは、「正解がないこと」。それが、インテリアデザインの楽しさにつながっている印象です。

いまでも展示会シーズンなど可能なかぎりイギリスに行っていますが、現地のインテリアデザイナーと交流し、その情熱に触れることはとても刺激的な時間です。

そして、なんといっても驚くのは、デザイナーのみならず、一般のイギリス人たちのインテリアに対する関心の高さ、レベルの高さです。彼らはつねに新しいアイデアを追求し、ちょっとした「模様替え」をたびたびしています。

＊＊＊＊

インテリア雑誌の真似でなく「何よりも、自分が居心地のいい部屋を作る」という情熱を、多くのイギリス人は持っていると言う。その画期的な考え方と実践編を、3回に分けてお伝えする。

第1回の今回は、「足すインテリアの基本の考え方」。

＜以下、本文からの抜粋＞

イギリスにも狭い部屋はたくさんある

「いや、日本の家は狭いから、イギリスとは違うのでは?」と思う方がいるかもしれませんが、実はイギリスにも小さな部屋はたくさんあります。

イギリス人は小さなスペースを cosy(=居心地のよい)な場所にするのも上手です。イギリス人が考える幸せな住まいの条件は広さではなく、居心地のよさです。

ですので、たとえ部屋が狭くても、モノが多くても、持っている家具や雑貨のテイストがバラバラでも、賃貸に住んでいても大丈夫です。

イギリス人がどのように住まいを整えているかというノウハウを、日本で実現しやすい方法でお伝えしていきたいと思います。本書のタイトルにもある「イギリス人の部屋はなぜ物が多くても素敵なのか」の理由でもあります。

そして、実はインテリアをすてきにすると、暮らしやすくもなるのです。

なぜなら、「必要なモノを、どうすてきに見せるか」

ということを考えてきたのが、イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国のインテリアの歴史そのものだからです。

イギリスは、とりわけインテリアへの情熱が強い国です。ヨーロッパでよく知られているこのような表現があります。

・イタリアは食い道楽(Italy is for eaters)

・フランスは着道楽(France is for dressers)

・イギリスは住道楽(England is for dwellers)

イギリス人が住空間を整えることで感じている喜びや幸せを見るにつけ、私たち日本人もそのようにできたらすてきだな、幸せな人が増えるな、と思っています。それがこの本を書いた理由です。

イギリスは、インテリア雑誌の種類も多く、テレビでは部屋改造やDIYの番組が大人気です。

でも、雑誌にしてもテレビにしても「北欧スタイル」や「ナチュラルスタイル」など、「〇〇スタイル」のような、日本みたいな言い方はあまり見かけません。

「私は〇〇からインスピレーションを得た」

「これは私のお気に入り」

「これとこれを合わせてみたの、すてきでしょう?」

と「、〇〇スタイル」とは言い表すことができない「私スタイル」のオンパレードです。

結果として多くのイギリス人は、「自分はインテリアデザイナーになれる」と思っています。イギリスのユーチューブなどを見ても、「よくそんなに話すことがあるなぁ」と感心するくらい、一般の人たちでも自宅のインテリアについて語っています。

1つひとつのインテリアについて「ここが気に入っている!」というポイントを説明しているのです。

こんなふうに、自信を持って自宅のインテリアを語ることができたら、楽しいと思いませんか?

「イギリス」と言うと、「イギリススタイルのインテリア」、たとえば、「重厚感のあるアンティーク家具を用いたインテリア」などをイメージする方もいるかもしれませんが、そうではありません。

どんな部屋でも、あなた自身が「目と心が楽しい!」「居心地がいい!」と感じられるインテリアが正解であり、本書はそれを実現するためのガイドラインです。

必要なモノ、美しいと感じるモノは人それぞれ異なります。

みなさんの好みのインテリアでかなえられる、インテリアのノウハウとして読み進めていただければと思います。

家にいるのが楽しくて、うれしくて、心から幸せを感じられる理想の部屋を、一緒につくっていきましょう。

イギリスは「足す」インテリア

ここで言う「イギリス流インテリア」とは、家にモノを「足す」ことで、心地よい空間をつくるインテリアです。

「え、ただでさえモノが多いのに足したくない」

「すっきりした空間が好きだから足さなくていい」

という声が聞こえてきそうです。

実はイギリスでも最近は、すっきりしたモダンな部屋が人気です。部屋も決して広くなく、都市部では、日本と同様に限られたスペースでの工夫が必要です。

それでも日本の一般的な住まいに比べると、確実に「足して」あるのです。

足されているのは、具体的には、次のようなものです。

・家具

・ファブリック(クッションやカーテンなどの布製品)

・インテリア小物(置き物、オブジェ、フォトフレーム、キャンドルスタンド、本など)

・ランプ

・アート

・ミラー

・素材(異素材や素材感)

・色

・柄

・光の陰影(照明で灯りが照らされることによりできる影など)

さらには、

・個性、思い出

・その家独特の空気感

といった、家主に関連するものだったりします。

長年多くのお宅を見てきましたが、こういったモノを組み合わせて足していくことで、確実にすてきな部屋に変わっていきます。

私の仕事は、「いかに足すか」といっても過言ではないでしょう。

特に部屋に「最初に視線が行く場所」がしっかりつくってあると、第一印象がグっとよくなり、すてきな部屋に見えます。

「最初に視線が行く場所」とは、玄関のドアを開けると見える正面の壁、リビングに入ったときに目が向かう場所、あるいはトイレに入った際の正面の壁などです。

正面にかぎらず、目を引く美しいインテリアや飾りつけがあればそこに最初に目が行きます。これが、「フォーカルポイント」です。

そして、モノがたくさんあるのに、ごちゃごちゃしている印象はなく「なんだかおしゃれ」な家もイギリスにはたくさんあります。いわゆる「外国っぽい」感じです。

そのようなインテリアを目指したい人もいるでしょう。

その場合も、キャビネットの上の写真や置き物、壁いっぱいのアート、たくさんの色や柄の布製品など、もちろんたくさん「足して」います。

ですが、ただモノを足しているのではなく、「視線が行く場所」をいくつもつくっていて、モノが多い中にもメリハリをつけているのです。

こういったアイテムは最初から計画的に置かれたものばかりではなく、時間が経つにつれ、少しずつ増えていくことがよくあります。

部屋に飾る写真がわかりやすい例です。自分や家族の写真が時間と共に増えていき、目に入るたびに楽しかった思い出がよみがえってきてホッコリしますよね。

「足す」ことにより、目と心を楽しませるアイテムを少しずつ増やしていくのはインテリアの楽しみの1つです。

1つずつ足していくことでインテリアをつくり上げていく――。「足す」とは、あなた、そして家族の歴史の積み重ねでもあります。

「引き算」の美学を持つ日本人

一方で、私たち日本人はどうしても引こう、引こうとしてしまいます。なぜなら、日本人は、文化的に引き算の美学を持つ民族だからです。

日本風の家屋には、柱やふすま、障子、畳などで縦横のラインがたくさん存在し、建った時点ですでにインテリアデザインが完成しています。

一方、イギリスなどヨーロッパ諸国の場合、家を建てた時点では、白い壁と白いドアしかない、のっぺらぼうの状態です。

だからこそ、家具や布製品で利便性や快適性を整え、壁の色や柄、インテリア小物などによって部屋を部屋らしくつくっていく必要があります。「足し算」のインテリアが発展した理由です。

下のイラストを見れば、インテリアデザインのスタートが違うことは一目瞭然ですよね。

いま多くの人は、和室がほとんどない、洋風の暮らしをしていると思います。

洋風の部屋は、絵画にたとえるなら、真っ白なキャンバスです。どんなモノや色を足していくかは住む人次第。すべてをあなた色に染められます。イギリス人は、そこにワクワクした楽しさを感じています。

ところが、私たち日本人は、「引き算」を美学としてきたため、好きにインテリアをデザインしていいよ、と言われても「、どこ」に「何」を「どうやって」配置し「、何」を「どう」飾ったらいいのか迷ってしまうのです。

そして、部屋をすっきりさせることを考えてしまいがちです。

実際、多くの日本人は「片づけさえすればすてきな部屋になるはず」と思いがちですが、実はそれだけではおしゃれで居心地のいい部屋にはなりません。

インテリアがうまくいかないのは、洋風の暮らしをしているのに、日本の「引き算」の美学を実践しようとしているからなのです。

そうではなく、「インテリアは足すことでうまくいく」と意識してみてください。

モノを足すほどに、使い勝手がよくなったり、あなたらしさが際立って魅力的な部屋になっていきます。

日本人には日本人らしい美的センスがあります。

だからこそ、「足すこと」で自分のセンスを活かし、もっと豊かなインテリア空間をつくり出せるのです。

モノを捨てられないバービーが北海道・栗山町の古民家を家族総出でDIYしてわかったこと