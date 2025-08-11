猫さんが住むお家に赤ちゃんがやってきた！最初は警戒していた猫さんも少しずつ赤ちゃんと距離を縮めていき、着実に愛情が芽生えている様子はYouTube上で179万回も再生されました。投稿には「とても癒されました」「尊くて涙出てきた」「慈愛に満ちていて胸がいっぱいになる」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんがお家にやって来たら……】

最初は警戒していたのに…

YouTubeチャンネル『めぐもぐ』さまでは、投稿者さまの飼っている愛猫・あずきちゃんの様子が度々投稿されてきました。

この度、投稿者さま（飼い主さん）に赤ちゃんが誕生し、あずきちゃんの住むお家に赤ちゃんがやってきたのだそう。

最初は扉の向こうから赤ちゃんをじーっと凝視するような様子を見せ、警戒心MAXだったというあずきちゃん。

しかし、少しずつ興味が出てきたのか、恐る恐る近づいて覗き込んでみたり、さらに近くに寄って行き、匂いを嗅いでみたりし始めたのです。

こうして日が経つにつれて、最初の警戒心は何処へやら。完全に警戒心は薄れ、とうとう赤ちゃんの警備員として近くに居座るようになったというから驚きです！

愛情が芽生えてすっかり子煩悩に！

すっかり気分は子育てに奮闘するお母さんになってしまったあずきちゃん。赤ちゃんが泣けば、自分のお気に入りのおもちゃを持って行ってあげたり、定期的にベビーベッドの中にいる赤ちゃんの様子をチェックしに行くことも。

こうして立派なお姉さん（お母さん？）となったあずきちゃん。飼い主さんが毎日、赤ちゃんのことを大切にお世話している様子を見て、「この子は私たちにとって大切な存在」と認識してくれたのかもしれない、と飼い主さん。

育児に奮闘する猫さんに賞賛の声

毎日、赤ちゃんの泣き声に颯爽と駆けつけるようになったあずきちゃん。泣いていなくとも様子をチェックするほどの子煩悩ぶりを見せているため、飼い主さんと一緒に寝不足に陥っていることもあるのだとか……！

とても愛情深い子煩悩な一面を見せてくれたあずきちゃんには、「とても癒されました」「尊くて涙出てきた」「慈愛に満ちていて胸がいっぱいになる」と多くの人々から称賛の声が寄せられています。

YouTubeチャンネル『めぐもぐ』さまでは、赤ちゃんを見守るあずきちゃんの子煩悩ぶりがショート動画にてたくさん投稿されています。

あずきちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「めぐもぐ」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。