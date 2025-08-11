ターフを駆ける躍動感が伝わってくる！「ウマ娘 プリティーダービー ナリタトップロード」【あみあみ展示撮り下ろし】SSRサポートカード「桃色のバックショット」をモチーフに立体化
マックスファクトリーより、2026年5月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ナリタトップロード」。こちらは、Cygamesの育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する「ナリタトップロード」を立体化したものだ。
今回は、ゲーム内に登場するナリタトップロードのSSRサポートカード「桃色のバックショット」で描かれていたイラストをモチーフに再現されている。今にもターフを駆けていきそうな躍動感のある姿になっており、見ているだけでワクワクしてくる。
フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約200mmだ
まさにレースの真っ最中といったシーンということもあり、やや眉に力を入れてゴールを見据えているような鋭い表情をした、こちらのナリタトップロード。大きく開けた口元や、美しい色合いで彩色された大きな瞳など、キャラクターの特徴もよく捉えられている。
金色の髪は、毛先にかけて若干グラデーションがかかっており、こちらも美しい色合いになっている。よく見ると、片方の耳には装飾やちょっとしたアクセサリーをつけているなど、こちらも細部にまでこだわって作られているのがわかる。
まさに真剣なまなざしだ
耳にはアクセサリーがつけられている
横顔もおしゃれだ
ナリタトップロードが身につけているのは、大切なレースでは欠かせない勝負服の「The Proud Road」だ。ピンク色と紫色をベースにしながらも、金色のボタンやマークなども含めてしっかりと再現されていて、袖の部分はクリアパーツで透明感のある素材感を表現している。
華やかな勝負服「The Proud Road」を身につけている
袖の部分はやや透けて見える
手袋は左右で色が異なっている
勝負服の下からスラリと白い脚が伸びている。今回のフィギュアでは、やや前屈みで走り出している姿のため、片膝ともう片方の足でバランスを取って飾るような仕組みだ。台座部分は緑色で表現されており、こちらも芝のコースを思い起こさせるようなものになっている。
白い太ももがまぶしい！
ブーツには金色のラインが入れられている
台座の上部は芝のような見た目だ
こちらの「ナリタトップロード」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。この記事が掲載されるタイミングでは公式サイトの受注が締め切られているが、「あみあみ」などの一般店舗では在庫限りで予約を受け付けている。予約前に実物を見ておきたいという人はお店に足を運んでみよう！【フォトギャラリー】
(C) Cygames, Inc.