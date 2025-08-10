１０日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー（日曜・午後８時５４分）は、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場した広陵（広島）が出場辞退したことを報じた。

ＭＣの宮根誠司氏は「甲子園に出場してからの辞退という前代未聞の事態の裏には一体、何があったのでしょうか？」と問いかけ。その上で「昔は野球部で１人の生徒が不祥事を起こしました、はい、連帯責任、みんな出場辞退と。これ、かわいそうじゃないかって風潮が最近あって」と指摘。「考えなきゃいけないのは、やっぱり高校生ですよ。被害者も加害者も出さないためにこれをやったら甲子園には出れませんよ、予選にすら出れませんよっていうルール作りってのは…。抑止っていう意味で現実問題として作っておいた方が、ルールってのは決めておいた方がいいって僕は思うんです」と話した。

広陵を巡ってはＳＮＳ上で暴力事案が判明。５日には日本高野連が３月に厳重注意とした事案があったことを発表し、６日には学校も野球部員の暴力行為を公表した。さらには別の事案で元部員が被害を訴えていることも判明し、同校では元部員の保護者からの要望を受け、第三者委員会を設置して調査を進めてきた。