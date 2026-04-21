image: Sceye 成層圏からお守りいたす！災害が起きたときに、「つながれないこと」はたくさんの困難をもたらします。先の震災でも、多くの人が通信の途絶を経験しました。そういった問題を、空から解決しようとしている「飛行船」があります。しかも、動力は再エネ！アメリカの航空宇宙スタートアップ「Sceye（スカイ）」が開発した太陽光発電飛行船「SE2」が、2026年3月25日から4月6日にか