お笑いタレント土田晃之（52）が10日、ニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）に生出演。単独では”共演NG”にしている年上芸人を実名告白した。

この日、番組ではダチョウ倶楽部の肥後克之（62）をゲストで迎えてトーク。8月7日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク！」で「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」という企画が放送された件の話題になった。

同番組には宮下草薙の草薙航基も出演していたが、肥後はこの日、「ウチの寺門（ジモン＝62）が、草薙を”いやだ”って。（『アメトーーク！』で）”（寺門の）誕生会をやらない”とか言っていたくだりがあったんですけど、そのオンエアを見て”草薙は共演NGだ”って言って（寺門）マジギレしていたらしい」と裏話を明かした。

すると土田は「本当ですか。オレは一応寺門をNGにしてるんで…共演」と同じ事務所所属の寺門との共演をNGにしていると告白した。肥後も「オレもそう。事務所に言ってんだけどさ」と同調した。土田は「ダチョウ倶楽部とは仕事するけど、肥後さんと寺門がそろってるときは仕事するけど、寺門単体のときはNGにしてる」ときっぱりと言った。