週間占い・双子座「相手をアシストできる存在でいてください」
双子座・女性の運勢
双子座の冴え、切れ味がますます鋭くなるちょっと特殊な（とも言える）タイミングのいまです。いまはその鋭さ故に人と衝突しやすいですが、相手は双子座の言動に刺激され、ハッとなることが非常に多そう。できればお互い感情的になり過ぎず、相手がいろいろ考えなおすのをアシストできる存在でいてください。ちょっと話がこじれたときのほうが、双方の理解が深まりやすいので、心配しないで大丈夫。また現在の直感は最高レベルなので、自分のやり方を貫いてOK。変に説明するより、実際にやって見せたほうが何かと早いかも。また単独行動のほうが進展も早いですよ。
双子座・男性の運勢
直感力、行動力が共にトップクラスの冴えを見せるとき。ただその存在はちょっと群を抜いているため、周囲とはかみ合わず衝突が多いでしょう。相手は双子座の斜め上の言動に強い刺激を受け、自分自身にも更新をかけるのでは。結果的にお互いに理解が深まり、よりよい協力ができるようになります。ぶつかったときはできるだけ感情的にならず、相手によいヒントを出せるよう心がけていきましょう。結果的には人と協力し合いますが、基本は単独行動が向いています。また、言葉で伝えようとすると誤解も生まれやすいので、実際の行動で示したほうが持ち味を発揮しやすいかもしれません。