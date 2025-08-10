東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催！

期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「オチェーアノ」に期間限定で登場する「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

提供期間：2025年9月16日〜10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日（水）〜11月2日（日）まで初開催します。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「オチェーアノ」では「ディズニー・ハロウィーン2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場！

今回は、「オチェーアノ」で提供される期間限定メニュー「ブッフェ」と「グルメディナーコース」、「ディナーコース」、「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

“ディズニー・ハロウィーン”ブッフェ

価格：

大人 平日7,200円／土日祝日7,700円

中人（7〜12才）全日4,700円

小人（4〜6才）全日3,400円

3才以下は無料です

提供時間：11:30〜21:00

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時刻（入店終了時刻）の30分後までです。

※ご利用時間は120分となります。

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”ブッフェ」

ブッフェ台には、種類豊富な地中海料理がずらりと並びます！

ハロウィーンらしい彩りも楽しめ、季節の食材をたっぷりと使用し、また、魚介からお肉料理まで幅広く堪能できるのも魅力的☆

“ディズニー・ハロウィーン”グルメディナーコース

価格：16,500円

提供時間帯：ディナー

鴨リエットのタルトレット バターナッツスクワッシュのムースとコンテチーズカンパチマリネのグリル シャインマスカットとグリーントマトのサラダ マスカルポーネのエスプーマオマール海老のフリカッセ ブイヤベースのロワイヤル尾長鯛と帆立貝のポワレ シェリーヴィネガーソース 里芋のコンフィ金華豚のロースト ポルトソース ジロール茸のソテー 紫芋のモンブラン仕立て または 和牛サーロインと牛タンのグリル 山椒のタプナード キノコのボルドレーズチョコレートとナッツのタルト カシスジェラートプティ・フールコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります。

特別な日やお祝いにもぴったりな「“ディズニー・ハロウィーン”グルメディナーコース」

メインのお料理は、「金華豚のロースト ポルトソース ジロール茸のソテー 紫芋のモンブラン仕立て」と、「和牛サーロインと牛タンのグリル 山椒のタプナード キノコのボルドレーズ」の2種類からお好みで選ぶことができます！

どのプレートも彩りがよく、上品に盛り付けられています。

さらにデザートプレートにはゴーストのアートが描かれ、かわいさもプラス☆

甘く濃厚な味わいの「チョコレートとナッツのタルト」と、さっぱりといただける「カシスジェラート」はコーヒーまたは紅茶との相性もバッチリです。

“ディズニー・ハロウィーン”ディナーコース

価格：14,000円

提供時間帯：ディナー

カンパチマリネのグリル シャインマスカットとグリーントマトのサラダ マスカルポーネのエスプーマオマール海老のフリカッセ ブイヤベースのロワイヤル尾長鯛と帆立貝のポワレ シェリーヴィネガーソース 里芋のコンフィ牛フィレ肉のグリル ポルチーニのタルティーヌ 燻製風味のベアルネーズチョコレートとナッツのタルト カシスジェラートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります。

ディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・ハロウィーン”ディナーコース」

魚介が多く使われています◎

それからメインは「牛フィレ肉のグリル ポルチーニのタルティーヌ 燻製風味のベアルネーズ」で食べ応えも抜群！

さっぱりといただける前菜から、ジューシーなお肉のメイン料理、見た目も可愛らしいデザートプレート、シェフが趣向を凝らしたコースメニューです。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ピーチジュース、パイナップルジュース、クランベリージュース、ラズベリーシロップ、レモン、アラザン、ナタデココ、ディル

ブッフェやコースメニューと一緒にいただくことができる「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

ピーチジュースやパイナップルジュース、クランベリージュースがベースのフルーティーなドリンクです。

トッピングの星形にカットされたナタデココがアクセントに☆

ラズベリーシロップとレモンで酸味もプラスされ、さっぱりとした味わいです。

ブッフェに2種類のコースメニュー、スペシャルドリンクとハロウィーンをより楽しめるお料理の数々。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「オチェーアノ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

