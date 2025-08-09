「オージャ」「ブルル」「ブルくん」の候補3つから選ばれたのは…大宮が新クラブマスコットの名前を発表
RB大宮アルディージャは9日、NACK5スタジアム大宮でのJ2第25節・ジェフユナイテッド千葉戦に先立ち、新クラブマスコットの名前が「ブルル」に決定したことを発表した。
大宮は7月21日に新クラブマスコットの誕生を報告。「オージャ」、「ブルル」、「ブルくん」と3つの候補を挙げ、7月21日から27日までファン投票を実施していた。
以下、クラブ発表プロフィール
●ブルル
(BULULU)
■性格
エネルギーにあふれ、つねに前向き、負けず嫌い、そして心優しい男の子
■出身地
オーストリア生まれ、さいたま育ち
■チャームポイント
ヘアスタイルとつぶらな瞳
■将来の夢
RB大宮アルディージャの選手になること、RB大宮アルディージャを愛するみんなと世界へ羽ばたくこと
■座右の銘
げんじょういじはすいたい
大宮は7月21日に新クラブマスコットの誕生を報告。「オージャ」、「ブルル」、「ブルくん」と3つの候補を挙げ、7月21日から27日までファン投票を実施していた。
以下、クラブ発表プロフィール
●ブルル
(BULULU)
■性格
エネルギーにあふれ、つねに前向き、負けず嫌い、そして心優しい男の子
■出身地
オーストリア生まれ、さいたま育ち
■チャームポイント
ヘアスタイルとつぶらな瞳
■将来の夢
RB大宮アルディージャの選手になること、RB大宮アルディージャを愛するみんなと世界へ羽ばたくこと
■座右の銘
げんじょういじはすいたい
HAPPY BIRTHDAY BULULU#Jリーグ #RB大宮アルディージャ #ardija #ブルル pic.twitter.com/2XDhjUHfSM— RB大宮アルディージャ (@Ardija_Official) August 9, 2025
— RB大宮アルディージャ (@Ardija_Official) August 9, 2025
明治安田J2リーグ第25節
️8月9日(土)19:00
ジェフユナイテッド市原・千葉
️NACK#Jリーグ #RB大宮アルディージャ #ardija #大宮_千葉 #ブルル pic.twitter.com/rDMRYjquUo