　RB大宮アルディージャは9日、NACK5スタジアム大宮でのJ2第25節・ジェフユナイテッド千葉戦に先立ち、新クラブマスコットの名前が「ブルル」に決定したことを発表した。

　大宮は7月21日に新クラブマスコットの誕生を報告。「オージャ」、「ブルル」、「ブルくん」と3つの候補を挙げ、7月21日から27日までファン投票を実施していた。

以下、クラブ発表プロフィール

●ブルル
(BULULU)
■性格
エネルギーにあふれ、つねに前向き、負けず嫌い、そして心優しい男の子
■出身地
オーストリア生まれ、さいたま育ち
■チャームポイント
ヘアスタイルとつぶらな瞳
■将来の夢
RB大宮アルディージャの選手になること、RB大宮アルディージャを愛するみんなと世界へ羽ばたくこと
■座右の銘
げんじょういじはすいたい