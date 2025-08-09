【7位〜12位】8月10日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】獅子座 総合運：★★★☆☆

リラックスして過ごせそうな1日です。特に、友だちと気楽なおしゃべりをすると「こんなこともできそう」「これもしてみたい」と、ワクワクした気持ちになれそう。人の考えを否定しないことが、この運気を生かすポイント。



恋愛運

「察してほしい」「本当に言いたいことに気づいてほしい」と思って恋の相手と接していると、ストレスが溜まりそう。伝えたいことは、ストレートな言葉で言うのが〇。ただし「今日じゃなくてもいいかも」と思うことは後日に。



金運

今日購入した物は、後から何度も「買ってよかったな」と、感じられそうです。即断即決でお金を使ったほうがいい運気でもありますから、買い物は短時間で済ませるつもりで。「この時間には切り上げる」と、タイムリミットを作るのも〇。



ラッキーアイテム：ぬいぐるみ



【8位】蠍座 総合運：★★★☆☆

想像力が高まる日です。3年後や5年後の理想の自分や生活を思い浮かべてみてください。そして、特に叶えたいことは、絵や言葉にして書き出してみると〇。実現を焦らずたっぷりとイメージする時間を楽しむと、運気アップ！



恋愛運

恋が進展するための直感が働く日！「これを言ってみよう」「これに誘ってみよう」と感じたら、あれこれ考える前に相手に伝えてみて。会話も関係も盛り上がりそう。また、出会いを求める場合も、ピンときたことを行動に移すと◎。



金運

副業やアルバイトの話が舞い込んできそうな日。最初はあまり興味が湧かなくても、最後まで話を聞いてみて。今後、あなたとお金とのつながりを強くする、強力な後押しになる可能性大です！コツコツ取り組む前提で考えるといいでしょう。



ラッキーアイテム：バスローブ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。そのなかでなにを、だれを優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。



恋愛運

本当に好きなのはだれか、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人とのなかで、だれに惹かれているのかわからなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向きあうことができます。



金運

ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、「またやってしまった」と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！



ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ



ラッキーカラー：パープル

【10位】魚座 総合運：★★☆☆☆

食べるものにも特にこだわらず、なにがあっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。



恋愛運

「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向きあえるでしょう。



金運

使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、「あれでよかったのかな？」とモヤモヤが続きそうな日。「迷ったら使わない」と決めておくといいでしょう。反対に、一目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。



ラッキーアイテム：デオドラント



ラッキーカラー：ライラック

【11位】蟹座 総合運：★☆☆☆☆

「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。



恋愛運

「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。



金運

大きな波はなく、穏やかな金運の日です。1つだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。



ラッキーアイテム：花束



ラッキーカラー：ワインレッド