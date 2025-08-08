「透明感って、どうやったら出せるの？」

編集部にも、読者からもよく寄せられるこのお悩み。ファンデーションでツヤを仕込んでも、スキンケアにこだわっても、なぜか肌がくすんで見えてしまう……。そんな経験、ありませんか？

特に、紫外線や汗、冷房による乾燥が気になる夏は、肌がくすんで見えがち。過酷な環境が続くこの季節は、透明感が失われやすいタイミングです。でも、透明感は、生まれつきの肌質だけで決まるものではなく、日々のケアで育てていけるものです。正しいスキンケアや生活習慣、そして肌への丁寧なアプローチによって、後からでも十分に引き出すことができます。

そもそも「透明感のある肌」ってどんな状態？

“透明感”とは、単に肌が白いとか明るいということではありません。うるおい・ツヤ・血色感・キメの整いなど、いくつもの要素がバランスよく整ったときに、透き通るような印象が生まれるのです。肌の色にかかわらず、誰でもその人らしい透明感をまとった肌を目指すことができます。

透明感がある肌の特徴

• 肌表面がなめらかで、光をキレイに反射する

• 色ムラがなく、明るく均一な肌のトーン

• キメが細かく整い、毛穴が目立たない

• 内側からふわっと発光するような自然なツヤ

• 血行が良く、ほんのりピンクがかった健康的な血色

逆に、透明感が失われている肌は…

• ゴワつきや乾燥で光を乱反射→どんより見える

• シミや赤みなどの色ムラでトーンが落ちる

• 毛穴の黒ずみや皮脂の酸化が目立つ

• 血流が悪く、顔色がくすんで見える

今回はそんな“透明感迷子”の読者に向けて、美容医療のプロが指南する“逆転美肌プラン”をご紹介。お話を伺ったのは、韓国美容医療を日本で手軽に受けられると話題の「NEO Skin Clinic 恵比寿」院長・吉川優菜先生です♡

夏の終わり、肌がくすむのはなぜ？ その理由と見極め方は？

吉川優菜先生が教える、“透明感リセット”の新習慣

「夏の終わりに肌がくすんで見える主な原因は、紫外線ダメージと乾燥、冷房による血行不良です。紫外線はメラニンの生成を促し、乾燥はキメの乱れや肌のごわつきを引き起こします。また、皮脂と汗のバランスが崩れることで毛穴詰まりが起きやすく、透明感が低下します。肌診断機では、毛穴状態・色ムラ・キメの整い具合などを総合的にチェックし、目に見えにくい変化を数値化し、可視化することで、肌状態に合った的確なケアが大切です」

透明感を取り戻すには、何から始めればいい？

「透明感を取り戻すための第一歩は、『不要なものを取り除く』ことから。まずはクレンジングや洗顔を見直し、古い角質や毛穴詰まりをリセットすることが大切です。スキンケアでは、保湿と美白成分（トラネキサム酸やビタミンC誘導体など）を意識したアイテム選びがポイント。肌の土台を整えながら、くすみの原因にアプローチしていきましょう。美容医療が初めての方には、肌への負担が少ない『LDM』や『エレクトロポレーション』、さらに『ピーリング』との組み合わせもおすすめです。無理なく段階的に取り入れることで、肌に負担をかけずに透明感アップを目指せます」

やりがちなNGケアや生活習慣は？

「透明感を下げてしまうNGケアの代表例は、『洗いすぎ（肌の油分を過剰に落とすこと）』『摩擦による刺激』『やりすぎケア』です。たとえば、朝晩の強すぎる洗顔やスクラブの頻繁な使用は、肌のバリア機能を損ない、乾燥や赤みを引き起こす原因になります。また、タオルでゴシゴシ拭く、化粧水を過度にパッティングするといった日常の摩擦行動も注意が必要です。さらに、日焼け止めの塗り忘れや塗り直しの不足も、紫外線によるダメージを知らず知らずのうちに蓄積させてしまいます。透明感のある肌を保つためには、正しい知識に基づいた、やさしいお手入れを心がけることが大切です」

美容クリニックの「逆転美肌プログラム」とは？ どんな施術を行うの？

「当院では、夏の肌ダメージを引き算して秋の美肌へ導く『逆転美肌プログラム』をご提案しています。肌診断で状態を確認したうえで、ピーリング、LDM、エレクトロポレーション、ポテンツァ、ルメッカ、ピコトーニングなどを組み合わせ、ターンオーバー促進、毛穴・美白・ハリ・潤いケアまで多角的にアプローチ。特にルメッカ・LDM・ミラノリピールを組み合わせたプランは、シミや赤み、毛穴の黒ずみ、小じわや乾燥をダウンタイム少なくケアでき、透明感のある肌へ導きます」

一人ひとりの肌に合った提案は、どうやって決めているの？

「肌の状態や生活習慣、目指す仕上がりは一人ひとり異なります。当院では、高精度の肌診断機による分析をもとに、医師がその方に最適な施術プランをご提案します。たとえば『毛穴とくすみを同時にケアしたい』『イベント前なのでダウンタイムの少ない方法がよい』などのご要望にも、柔軟に対応可能です。施術後も、ホームケアのアドバイスを含めた継続的なサポートを行い、“その人の今と未来”に寄り添う美肌づくりを大切にしています」

美容医療が心にも変化をもたらすことってありますか？

「肌が整うと、表情が明るくなったり、メイクやファッションを楽しめるようになったりします。美容医療には、見た目の変化だけでなく、『自信が持てるようになった』という内面的な変化も大きいと感じています。肌荒れに悩んでいた方々からは、『初めて友達に肌を褒められた』、『写真を撮られることに抵抗がなくなった』、『化粧ノリがよくなり、毎日のメイクが楽しくなった』といった、たくさんの喜びの声をいただいています。美しくなることは、決して特別な人のためではなく、自分をいたわる一つの方法。美容医療がそのお手伝いになればと、日々診療にあたっています」

紫外線や冷房、汗によるゆらぎで、肌が不安定になりがちな夏。そんな季節こそ、透明感は意識して育てていきたい美しさのひとつです。スキンケアや生活習慣を少し見直すだけでも、肌はきちんと応えてくれます。

透明感は、努力で手に入れられる“今からでも間に合う”美しさ。毎日のケアを楽しみながら、夏も自分らしく輝ける肌を育てていきましょう♡

取材に答えてくれたのは

「NEO Skin Clinic 恵比寿」 吉川院長

美容感度の高い東京で「今求められているクリニック」を考え、誕生したのが「NEO Skin Clinic恵比寿」。最新レーザー機器や韓国式肌管理を取り入れ、一人ひとりに合わせた治療を提案。常に変化するトレンドやお客様のニーズに柔軟に対応し、最新の治療をスピーディーに導入してまいります。安心してご来院いただけるよう、患者さまに寄り添ったカウンセリングと施術を心がけています。

吉川院長のインスタグラムはこちらからCheck

渡韓なしで叶う韓国美容医療！「NEO Skin Clinic 恵比寿」

2025年4月に開院した「NEO Skin Clinic 恵比寿」は、「最先端の肌管理を、より身近に、よりリーズナブルに」をコンセプトに誕生した、湘南美容クリニックの新ブランドです。渡韓せずに韓国美容の最新トレンドを体験できる場として、話題の美容機器や韓国式スキンケアをいち早く導入。肌診断機「VISIA」を活用し、毛穴・くすみ・たるみなど多様な肌悩みにパーソナライズ診療で対応いたします。安心感と確かな効果、通いやすい価格帯も魅力。初心者から美容感度の高い層まで、一人ひとりの理想に寄り添いながら、専門的な知見を活かした美容医療を提供しています。