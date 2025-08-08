吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす9日からの天気のポイントです。

小野：

あす9日・土曜日は晴れますが、10日・日曜日からは雨が続くでしょう。11日・月曜日、12日・火曜日の雨は、気象台から「大雨警報を発表する可能性がある」という情報が出ています。



9日の予想天気図です。

小野：

石川県内に大雨を降らせた前線は、太平洋側に南下したままです。あす9日は晴れるでしょう。この前線が来週、県内の天気に影響します。

小野：

11日・月曜日と12日・火曜日の予想天気図を並べました。日本海に前線がありますが、位置があまり変わりません。そして気になるのは、どちらの天気図も、湿った空気が邪魔されることなく、石川県内にダイレクトに入ってきそうな予想です。低気圧も発生します。石川県で大雨になりやすい天気図です。今後の情報にご注意ください。



気象台の週間予報です。

小野：

10日・日曜日から雨が続きます。特に、11日・月曜日と12日・火曜日は大きい雨のマークです。雨は13日・水曜日まで続きますが、14日・木曜日、15日金曜日は晴れるでしょう。気温は平年並みか、少し高いでしょう。



吉道：

来週の雨、今回のような大雨にならないように願いたいですね。