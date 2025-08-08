【お天気どうなる】石川は10日から雨続く 週明けは再び“警報級の大雨”の可能性
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。あす9日からの天気のポイントです。
小野：
あす9日・土曜日は晴れますが、10日・日曜日からは雨が続くでしょう。11日・月曜日、12日・火曜日の雨は、気象台から「大雨警報を発表する可能性がある」という情報が出ています。
9日の予想天気図です。
小野：
石川県内に大雨を降らせた前線は、太平洋側に南下したままです。あす9日は晴れるでしょう。この前線が来週、県内の天気に影響します。
【再撮:並びの予想天気図】
小野：
11日・月曜日と12日・火曜日の予想天気図を並べました。日本海に前線がありますが、位置があまり変わりません。そして気になるのは、どちらの天気図も、湿った空気が邪魔されることなく、石川県内にダイレクトに入ってきそうな予想です。低気圧も発生します。石川県で大雨になりやすい天気図です。今後の情報にご注意ください。
気象台の週間予報です。
小野：
10日・日曜日から雨が続きます。特に、11日・月曜日と12日・火曜日は大きい雨のマークです。雨は13日・水曜日まで続きますが、14日・木曜日、15日金曜日は晴れるでしょう。気温は平年並みか、少し高いでしょう。
吉道：
来週の雨、今回のような大雨にならないように願いたいですね。