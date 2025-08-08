この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラーが指摘「“善意の支配”に注意！メンタル壊す人の7大特徴」…我慢しないための対策も紹介

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」より、カウンセラー・作家のRyotaさんが「『実はあの人が…』メンタルを壊してくる人の特徴7選／この態度に我慢し続けていませんか？」と題した動画を公開。動画内では、私たちの人間関係に潜む“メンタルを壊してくる人”の具体的な特徴と、そんな相手から身を守る方法についてじっくりと語った。



Ryotaさんは冒頭で「ほとんどの悩みは人間関係であり、誰と付き合うかによってボロボロになってしまう」と指摘。今回挙げた7つの特徴の中で、特に「善意で支配するタイプ」には注意を呼びかける。「“私はあなたのためを思ってるのよ”と何度も言い、自分の意見ばかり主張して善意を理由に相手をコントロールしようとする。これはガスライティング、もっと言えば精神的な洗脳に近い」と繰り返し警鐘を鳴らした。



具体的には「会話を独占するナルシストタイプ」「感情を否定してくる相手」「日によって態度が急変しコントロールしようとする人」「傷つく発言をすべて冗談にして責任を取らない人」「あなたの価値、自尊心を否定し無価値感を植え付けてくる人」など、身近なケースが次々と挙げられた。さらにSNS社会の現代、あることないことを吹き込んで「あなたを憎ませる人」も増えているとし、「煽りや吹き込みで負の感情を増幅させる人がいると、人間関係が悪化する」と注意喚起した。



また、「我慢する必要はまったくありません。むしろ“離れることが心を守ること”」と強調。どんな関係であっても「本当にあなたを後押ししてくれる人が心の健全さを保つ助けになる。会うたびに傷つく人とは“昔は友達でも今は友達じゃない”と割り切って、自分らしい行動を選べるようにしましょう」と視聴者にエールを送った。



動画の締めでは「今回のまとめとして、闇雲に人間関係を作るのではなく、あなたをボロボロにする人からはぜひ離れてほしい」と改めて強く呼びかけて動画を結んだ。