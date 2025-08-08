¡Ö¥¤¥ó¥Á¥¡×¤Ï¶Ë¾å¤ÎÍÀ¤á¸ÀÍÕ¡¡·ÚÂÇ¤â¤Ç¤¤ëº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¡ÖÅê¤²¤ëµå¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤ï¡×¤Èµå³¦OB¤âÃ¦Ë¹
·ÚÂÇ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ(C)Getty Images
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤¬8·î8Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±5¡Á7Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå³Æ¥«¡¼¥É¤Î3Ï¢Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºå¿À¤Î4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÏÃæÆü¤È¤Î3»î¹ç¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£¤¤¤º¤ì¤âÃæÆü¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖÃæÆü¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð3¥¿¥Æ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥µ¥È¥Æ¥ë¡×¤È¸×¤Î¼çË¤¤ò¡È¾¡°ø¡É¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡5Æü¤Î1ÀïÌÜ¤Ï¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤Ë28¹æµÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Î±¦Ãæ´ÖÀÊÃæÃÊ¤Ë¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿ÆÃÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤Î¤Ïº´Æ£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤¬Ã¦Ë¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Íâ6Æü¤Î2ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¡¢2»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¾ìÌÌ¡£´°Á´¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¹âÌÚ»á¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢º´Æ£¤ÏÃæÆü¡¦Æ£Åè·ò¿Í¤Î³°³ÑÄã¤á¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òµÕÊý¸þ¤ËÎ®¤·¤¿¡£ÂÇµå¤Ï»°Í·´Ö¤òÇË¤ê¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ó¥Á¥¤À¤ï¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Î¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¹âÌÚ»á¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¾å¼ê¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¡£Åê¤²¤ëµå¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤ï¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÎäÀÅ¡£¸«»ö¤À¤ï¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Ï·ë¶É¡¢±äÄ¹10²ó¤ÎËö¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡7Æü¤Î3ÀïÌÜ¤³¤½ÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤Ï4²ó¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤Ö29¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¹ëÂÇ¤¢¤ê·ÚÂÇ¤¢¤ê¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤¿3Æü´Ö¡£¡Öµå¾ì¤â¡ÊÈô¤Ö¤È¤«Èô¤Ð¤Ê¤¤¤È¤«¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¸«»ö¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¹âÌÚ»á¤Ï¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó41¡¦5È¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¾¡Éé½ê¤Ç¤Î·ÚÂÇ¤«¤é¤â¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£°µÅÝÅª¤ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÌÔ¸×¤Î4ÈÖ¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï