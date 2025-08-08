2025年7月の全国企業倒産961件
7月の倒産 今年最多の961件、上場企業は粉飾発覚で8カ月ぶり発生
2025年7月度の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が961件（前年同月比0.8％増）、負債総額は1,670億3,500万円（同78.6％減）だった。
件数は、2024年10月（909件）以来、9カ月ぶりに900件台に乗せ、7月としては2022年から4年連続で前年を上回った。961件は5月の857件を上回り、今年最多を更新した。
負債総額は、5カ月連続で前年同月を下回った。7月に前年を下回ったのは、2021年以来、4年ぶり。前年7月に航空機開発のＭＳＪ資産管理（株）（旧：三菱航空機（株）、愛知）が、負債6,413億円を抱え特別清算を申請した反動が大きかった。負債10億円以上は27件（前年同月比35.0％増）で、2017年4月の33件以来の水準でやや大型化の兆しも出ている。
金利に加え、人件費や資材などのコストアップで、価格転嫁が難しい中小企業は立ち位置が揺れている。さらに、利益なき売上増を支える資金調達も、微妙になってきた。
企業倒産は過剰債務を抱えた中小・零細企業の息切れが押し上げ、反転の兆しが出てきた。同時に、経営再建を目指す企業の破綻、長年の粉飾決算の発覚による信用失墜など、先送りされた企業を含め、倒産は新たなステージに入りつつある。
・形態別件数：破産の構成比は89.1％、80％台は2カ月連続
・都道府県別件数：前年同月を上回ったのが23都県、減少21道府県、同数3県
・負債額別件数：負債1億円未満の構成比73.9％、100億円以上が5カ月ぶりに発生
・業種別件数：アパレル関連や建築材料，鉱物・金属材料等卸売業などが増加
・従業員数別件数：従業員10人未満の構成比は88.7％
・中小企業倒産（中小企業基本法に基づく）の構成比：5カ月連続で100.0％
・「人手不足」関連倒産：求人難17件（前年同月13件）、人件費高騰13件（同14件）、従業員退職11件（同6件）で、調査を開始以降、7月最多の合計41件（同33件）
・「物価高」倒産：75件（前年同月70件）で、8カ月ぶりに70件に達し今年最多を記録
・「ゼロゼロ融資」利用後の倒産：36件（同54件）で、14カ月連続で前年同月を下回る
◇倒産データ分析：https://www.tsr-net.co.jp/news/data_analysis/index.html
産業別 10産業のうち、4産業で前年同月を上回る
2025年7月の産業別件数は、10産業のうち、4産業で前年同月を上回った。
最多はサービス業他の344件（前年同月比10.9％増）で、3カ月ぶりに前年同月を上回った。月次倒産に占める構成比は35.7％（前年同月32.5％）。
このほか、農・林・漁・鉱業16件（前年同月比45.4％増）で3カ月ぶり、小売業112件（同2.7％増）が2カ月連続、不動産業34件（同17.2％増）が3カ月連続で、それぞれ前年同月を上回った。一方、卸売業95件（同6.8％減）が5カ月連続、運輸業40件（同9.0％減）が3カ月連続、情報通信業32件（同13.5％減）が2カ月連続、建設業182件（同6.1％減）と製造業106件（同8.6％減）が2カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。
金融・保険業は、2024年9月以来、10カ月ぶりに発生しなかった（前年同月1件）。
農・林・漁・鉱業、建設業、小売業、運輸業、サービス業他の5産業は、2025年では最多だった。
地区別 9地区のうち、3地区で前年同月を上回る
2025年7月の地区別件数は、9地区のうち、3地区で前年同月を上回った。
北陸27件（前年同月比58.8％増）が4カ月連続、関東325件（同9.0％増）が2カ月連続、九州102件（同12.0％増）が3カ月ぶりに前年同月を上回った。
一方、北海道27件（同20.5％減）と中国50件（同5.6％減）、四国16件（同5.8％減）が3カ月連続、近畿238件（同8,8％減）が2カ月ぶり、東北48件（同11.1％減）が4カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。中部が前年同月と同件数の128件。
北海道、関東、中部、北陸、近畿、中国、九州の7地区が、今年最多となった。
※地区の範囲は以下に定義している。
東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）
関東（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨）
中部（長野、岐阜、静岡、愛知、三重）
北陸（富山、石川、福井）
近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）
中国（広島、岡山、山口、鳥取、島根）
四国（香川、徳島、愛媛、高知）
九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）
当月の主な倒産
[負債額上位5社]
１．（株）ＪＳファンダリ／東京都／パワー半導体ウエハー製造／161億7,900万円／破産
２．（株）片岡製作所／京都府／レーザー加工装置製造ほか／116億7,300万円／民事再生法
３．（株）サクライ／東京都／製菓材料販売ほか／73億900万円／破産
４．（株）凪スクエア／広島県／不動産売買／56億8,600万円／特別清算
５．（株）秀和システム／東京都／出版業／50億700万円／破産