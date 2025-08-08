´Ä¼·¤Ç¸¶·Á¤È¤É¤á¤Ê¤¤ÂçÇË¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¡Ä¸åÂ³¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ìÁ°¸å¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Î64ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è
¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤á¤ê¹þ¤àÂçÇË¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯
7Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤òÁö¤ë´Ä¾õ¼·¹æÀþ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÊýÉôÊ¬¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¸¶·Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥¤¥¯¡£
Æ»Ï©¤Ë»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î°ìÉô¤Ë¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¡£
¤Ò¤·¤ã¤²¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁ°¤È¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¶´¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ë
ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°11»þÁ°¡£·Ù»ëÄ£¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Á°¤Ë¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ËÄÉÆÍ¡£
¤Ï¤º¤ß¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ÏÁ°¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿64ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×8·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë